6 мифов о счастье, которые медленно, но верно разрушают нашу жизнь

Вадим Карасев

Счастье — это то, к чему стремится каждый из нас. Для кого-то оно заключается в созидании, а для кого-то — в саморазрушении, но нет человека, который не хотел бы стать счастливым. Пять главных мифов мешают вам это сделать прямо сейчас.

Обрести счастье не получится, если в ваших мыслях и внутреннем мире преобладает негатив. Ранее мы рассказывали о семи простых шагах на пути к жизни без негативных мыслей. Очистите себя от всего лишнего, чтобы впустить в жизнь добро и счастье. Но не менее важно избавиться от неверных установок, перечисленных ниже.

К счастью обязательно что-то приводит

Многие люди думают, что можно стать счастливее только после того, как произойдет что-то очень важное. Кто-то ждет миллион на счету, а кто-то — вторую половику. Но нельзя ждать у моря погоды, ведь счастье — это не миг, а отрезок времени и состояние души. Новая работа или большая премия — это мимолетный момент. После него остаются лишь приятные воспоминания, и то не надолго.

Истинное счастье же не зависит от денег или успеха. Довольный жизнью человек останется таковым, даже если произойдет что-то нехорошее или неприятное в его жизни.

Счастье напрямую зависит от денег

Это совершенно не так. Оно зависит не от денег и даже не от того, что на них можно купить. Вся проблема в том, что никто точно не знает, в чем заключается счастье, поэтому все пытаются придумать ему какие-то материальные эквиваленты.

Самое лучшее в мире — это возможность быть собой и быть свободными в своих начинаниях. Нет разницы, в какой машине вы ездите или в какой квартире живете. Внутренний мир превыше всего.

Обстоятельства и люди мешают нам быть счастливыми

Единственный, кто мешает обрести это чувство, вы сами. Оно зарождается глубоко внутри нас. Это происходит постепенно, шаг за шагом. Что-то отдаляет нас от него, что-то приближает.

Обстоятельства и люди не значат ничего. Только мы сами придаем им значение. У счастья нет цели и нет формулы. Оно похоже на цветок, который незаметно распускается, когда мы не обращаем на него внимания.

Нужно бороться со стрессами и проблемами

Почти сто процентов людей считает, что счастье и проблемы в жизни — это две несовместимые вещи. Любой мудрый и опытный человек скажет вам, что проблемы — это часть нашей жизни и они тоже нам нужны, потому что они делают нас сильнее, помогают меняться и развиваться.

Трудности и неурядицы — это нормально, особенно когда вы пытаетесь достичь какой-то определенной цели. Не бывает так, чтобы жизнь человека была наполнена только приятными моментами. Любому из нас порой приходится проходить через неурядицы. Трудности всегда будут частью нашей жизни. Нужно лишь помнить о том, как повышать энергетику и жизненный тонус.

Счастье зависит от времени

«Еще пару лет, и я стану счастливым человеком», — думают многие из нас. Не может быть такого события, которое раз и навсегда сделает кого-то удовлетворенным жизнью. Это происходит постепенно и незаметно.

Нужно постараться выйти из этого «режима ожидания», потому что счастье не настанет, когда вам исполнится восемнадцать лет или когда вы найдете новую работу, купите машину, квартиру. Оно наступает тогда, когда человек настраивается на его волну и понимает, что счастью нет единого определения.

Счастливыми становятся избранные

На самом деле стать счастливым может кто угодно и когда угодно. Для этого не нужно родиться в какой-то особенной семье или иметь престижную профессию.

Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что стать счастливым может каждый. Возможно, что у одного человека путь к самопознанию будет тернистым и очень долгим, а у другого — более простым. Чтобы поиски счастья заметно облегчились, необходимо окружать себя теми, кто считает себя счастливыми. Такие люди могут направлять вас по верному пути, быть вашими менторами и наставниками.