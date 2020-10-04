Алиев назвал условие Азербайджана для возобновления переговоров с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поиск решения карабахского конфликта должен проходить через диалог с Арменией, но при наличии основы для переговоров.
По словам азербайджанскому лидера, для прекращения Баку военных действий необходимо получить извинения от армянского премьера Никола Пашиняна, который «назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими».
По всей видимости, Алиев имел в виду заявление Пашиняна о том, что «Карабах — это Армения, и точка», сделанное в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в августе 2019 года.
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.