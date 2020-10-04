Алиев назвал условие Азербайджана для возобновления переговоров с Арменией

Влада Некрасова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поиск решения карабахского конфликта должен проходить через диалог с Арменией, но при наличии основы для переговоров.

«Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договорённостям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями», — сказал Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия», которое опубликовано сегодня, 4 октября.

По словам азербайджанскому лидера, для прекращения Баку военных действий необходимо получить извинения от армянского премьера Никола Пашиняна, который «назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими».

По всей видимости, Алиев имел в виду заявление Пашиняна о том, что «Карабах — это Армения, и точка», сделанное в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в августе 2019 года.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.