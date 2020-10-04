Американцев выборы в Грузии волнуют больше своих — Бесо Барбакадзе

Алексей Вольцев

По мере приближения парламентских выборов в Грузии накал политических страстей достиг своего максимума, пишет «Грузия и Мир». И власть, и оппоненты постепенно переходят на крайности, не считаясь с элементарными границами приличия. А главное, по поведению так называемой объединенной оппозиции стало видно, что у входящих в нее субъектов нет друг с другом ничего общего и каждый работает только на себя. Кажущееся единство, общие кандидаты, единый избирательный список, как и многие другие недавно озвученные глупости, канули в прошлое, и каждый продемонстрировал свое истинное лицо.

Главный «козырь», которым владеет оппозиция против нынешней власти — это «российское влияние» на страну. Именно! Вся оппозиция в один голос утверждает, что Грузией правит российский олигарх, и именно это положение должно быть изменено. Самое интересное во всем то, что ни один из оппозиционеров не объясняет и не может обосновать, в чем, собственно, проявляется «прорусскость» действующей власти и что вообще означает тезис «российский ставленник правит страной».

Ведь все без исключения представители власти неизменно и твердо подтверждают с высоких трибун, что придерживаются курса на Запад, и, что еще показательней, именно нынешнее руководство дважды за последние две недели отказалось вступать в прямой диалог с российскими лидерами.

Нынешняя реальность такова: европейские страны и Америка заявляют, что направят в Грузию специальные миссии с наблюдателями, что на Западе будут сквозь увеличительное стекло за всем следить, уделят результатам выборов особое внимание. Россия же тем временем хранит молчание. Северный сосед ни наблюдательные миссии посылать в Грузию не собирается, ни заявлений касательно выборов не делает. Да, тут следует еще добавить, что буквально через несколько дней вслед за нашими парламентскими выборами в Америке пройдут президентские. Тем не менее, стратегическому партнеру даже в такой ситуации, как ни странно, удается выкраивать время и для нас. Создается впечатление, будто американцев наши выборы волнуют больше своих, и потому они намерены все тут держать под контролем. А молчание России, похоже, сильно не понравилось американскому послу, которая сказала на прошлой неделе кое-что любопытное:

«Безусловно, все внимательно наблюдают за процессами, так как в этом отношении существуют тревожные ожидания. Что касается дезинформации, то со стороны России мы уже наблюдали в различных европейских странах и в США такого рода опасное вмешательство в выборы. Таким образом, нельзя, наверное, исключить, что аналогичные попытки будут предприняты и в Грузии. Думаю, грузинское правительство, как и все общество, серьезно относится к данному вопросу. Очень важно правильно реагировать на искаженную информацию и проявлять осторожность в отношение подобных вещей, направленных на нанесение ущерба стране», — заявила Келли Дегнан.

Правда, не конкретизировала, что имеется в виду под дезинформацией и наносящими ущерб стране действиями.

Все свидетельствует о том, что оппозиция, как и Запад, к чему-то готовятся. В публичных беседах и кулуарных разговорах западные представители не раз заявляли, что власть после восьмилетнего правления должна поменяться, причем, имеется в виду на тех персон, которых они нам укажут. Что с того, что людям эти персоны категорически не приемлемы. Между прочим, в этом кроется одна из причин, по которой американский посол наряду с переходом на пропорциональную выборную систему заставила нас вписать в закон так называемый запор (и самое поразительное, что именно эта женщина не переставая твердит, дескать, хочешь-не хочешь, Россия вмешивается в грузинские выборы; невольно напрашивается вопрос, послом какой же страны является Келли Дегнан — Америки или России?), и теперь партия, которая не сумеет набрать больше 40% пропорциональных голосов, не получит права на единоличное комплектование правительства. А это означает, что придется в таком случае формировать так называемое коалиционной правительство, благодаря чему, якобы, восторжествует демократия, а одна и та же сила не сможет находиться у власти больше 8 лет — будет временное правление.

Спросите, почему временное? — Да потому что, как показывает реальная политическая практика, везде, где создавались коалиционные правительства, они обычно не могли продержаться больше одного квартала. Оппозиционные министры устраивали саботаж, потом люди выходили на улицу, дальше назначались внеочередные выборы, и многим странам (в их числе, Италии) приходилось по нескольку раз ходить по одному и тому же кругу.

Хрупкость итальянской власти убедительно проявилась с началом пандемии, когда одна из наиболее передовых европейских стран осталась один на один с грозным вирусом и была брошена на произвол судьбы. Союзники перед итальянцами потом извинились, мол, не смогли за вами присмотреть, так как самим было тяжело. Мы (Грузия — ред.) примерно в том же положении или еще хуже — если большие страны, как только им пришлось туго, бросили даже Италию, нетрудно представить, как бы они отнеслись к Грузии. Получается, все это европейское единство, взаимная поддержка, общие или символические границы — откровенная ложь. С началом пандемии все наглухо закрылись в собственной скорлупе, и пока не спала первая волна угрозы, никто и носа оттуда не высунул.

Грузия в тот период нуждалась в помощи намного меньше, чем сейчас. Если угодно, можете судить по ежедневному приросту числа инфицированных, хотите — по статистике смертности. Но тогда нам подбросили миллион, а теперь у них даже в мыслях этого нет. Мы почти смирились с ситуацией; раньше впадали в панику из-за 50 заболевших в день, теперь же и на 300 никто особо не реагирует. То же и с человеческими потерями: оплакали первого скончавшегося, а дальше привыкли. Как говорят циники, смерть одного человека — это трагедия; многих — уже статистика. Вот за этой статистикой мы и следуем.

Вернемся, однако, к России и к нашим выборам. Безусловно, северному соседу небезразлично, кто окажется в Грузии у власти, будут ли выборы прозрачны или нет и т. д. Однако утверждать, что Россия готова на все, чтобы иметь в руководстве своего человека, это уже явный перебор. Окиньте взглядом политический спектр — и тех, кто сегодня у нас у власти, и тех, кто в оппозиции? Все партии (кроме Нино Бурджанадзе и Ирмы Инашвили) в один голос заявляют, что не собираются вступать в диалог с Россией и стараются превзойти друг друга, ругая лидера этой страны. В результате, заявление Дегнан, совершенно выпадает из реального контекста. Однако это только на первый взгляд. Ведь высказанные в нем подозрения готовят необходимую почву для того, чтобы в случае, если результаты выборов Западу не понравятся, всячески постараться полученные проценты оспорить. Дальше нам скажут: вон, Россия вмешалась в дело, и потому итоги оказались такими. Если же у кого-нибудь возникнут вопросы, ему ткнут в лицо как раз этим заявлением — мол, когда еще госпожа Келли нас предупреждала, что Россия постарается вмешаться, и вот ей это удалось.

Ожидание того, что выбор грузинского народа, возможно, порвут об его же голову и при этом ни о чем даже не спросят, реально существует; оно есть и в руководстве, и в оппозиции. Более того, оппозиция на поддержку Дегнан, Харцеля и им подобных только и надеется, а вовсе не на голоса избирателей. Оппозиция готовится к формированию коалиционного правительства, и открыто требует этого во время встреч.

Ну и что, если народ сделает выбор, который начисто сотрет подобную возможность. А для чего же тогда Россия? Можно все на нее свалить, переписать проценты и точка. Только не начните меня убеждать, что они на такое не способны! Они не то что итоги выборов, Основной закон Грузии недавно бесцеремонно порвали о наши головы. Так что, поверьте, если понадобится, они и результаты выборов, и выборный кодекс у нас на глазах изорвут в клочья.

Где же выход? Он довольно прост и состоит в том, что на выборы должны явиться все и дать свой голос той партии, которой верят (не подумайте, будто я занимаюсь призывами), а если не желаете никого — перечеркните всех, а потом свой голос и итоги голосования максимально постарайтесь защитить. Какими бы ни были предстоящие выборы, и как бы они ни завершились, это должно стать нашим с вами выбором, и его-то мы обязаны отстоять. Нельзя допустить, чтобы кто-то у нас похитил наши голоса.

Безусловно, нельзя исключить и того, что и объективно полученный результат поставит новый парламент перед необходимостью создания коалиционного правительства, но это уже станет нашим собственным решением, выбором народа, а не одного или нескольких иностранных послов.

Легче всего, конечно, перебрасывать ответственность на других, и потому давайте мы, народ, на этих выборах возьмем все на себя и решим так, как сами считаем нужным. В противном случае, так и будем вечно повязаны по рукам и ногам с кляпом во рту. А немого, как известно никто не слышит.

Автор: Бесо Барбакадзе