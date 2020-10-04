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Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара
Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести курс доллара на конец года к уровню 80-85 рублей (в последний раз он достигал такой отметки в 2016 году). Об этом заявил главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман в интервью "Российской газете".


"Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив <…> проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что доллар традиционно считается защитным активом, который пользуется спросом в ситуации неопределенности. Кроме того накануне стало известно о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, и эта новость может способствовать росту курса американской валюты. В то же время сдержать стремительный рост доллара может решение ЦБ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день.


До конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России, отметил эксперт. Гойхман надеется, что вторая волна не приведет к массовым карантинам, наподобие весенних. Вместе с тем, он предупредил, что данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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