АРМИ предсказывают: «В 2021 BTS распадется»

Анастасия Иванова

Среди поклонников группы «Бантан» разгорелись обсуждения на тему отношений двух лучших друзей Чонгука (Jungkook) и Тэхёна (Taehyung), которые отдалились в последнее время. В большей степени фанбаза винит в этом Ви, поскольку айдол частенько упоминает своих друзей из Wooga Squad и не проявляет былой нежности к своему приятелю Макнэ.

«Чонгук всегда был верен ему одному. Тэхён для него — центр вселенной. Я понимаю, что в паре всегда кто-то любит больше, даже если речь идет о друзьях, но ТэТэ пугает меня. Такое ощущение, что у него просто нет чувств внутри. Это даже хуже, чем если бы он просто злился на Чонгука»,

Taekook holding each other's wrist 💕 pic.twitter.com/gEYMfutTie — taekook 📂 (@taekookfolder) October 3, 2020

— высказывается АРМИ.

Несмотря на то, что недавно ребята провели откровенную беседу, поклонники бэнда все равно пророчат им расставание (АРМИ пишут, что «нет в них былой искры и чувства угасают»), которое повлечет за собой распад группы, потому что бывшие лучшие друзья не смогут находиться рядом друг с другом и изображать счастье.

Taekook holding each other's wrist 💕 pic.twitter.com/gEYMfutTie — taekook 📂 (@taekookfolder) October 3, 2020

Надеемся, что до такой критичной ситуации Чонги и Тэ не дойдут и смогут сохранить свою дружбу навсегда, как и мечтали несколько лет назад, ведь они — самый образцовый пример того, как чужие люди могут стать друг для друга ближе, чем братья.

Taekook holding each other's wrist 💕 pic.twitter.com/gEYMfutTie — taekook 📂 (@taekookfolder) October 3, 2020

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