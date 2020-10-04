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Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения

Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Россияне в среднем хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко - в экзотических валютах, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

Больше всех в рублях предпочитают сберегать клиенты банка "Русского стандарта" - российская валюта занимает в депозитах долю 98,6%, остальные 1,4% хранятся в иностранной валюте. Рублевые депозиты в "Абсолют банке" занимают 95% от всех сбережений россиян, доля вкладов в долларах США - 4%, в евро - 1%. В Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%, в долларах - примерно 6,5%, евро – порядка 1,5%.

Розничные клиенты банка "Дом.РФ" хранят около 95% сбережений в рублях, около 4% приходится на доллары и только 1% на евро. При этом в банке отметили, что во втором и третьем кварталах текущего года наблюдали небольшой рост доли сбережений в долларах и евро.


Газпромбанке занимают 88,41% от портфеля, среди иностранных валют основной интерес россияне традиционно проявляют к доллару (9,79%) и евро (1,8%). При этом в банке сообщили, что пользуются спросом и нетрадиционные валюты - фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани. Доля рублевых сбережений у клиентов Россельхозбанка составляет 87,8%, американской валюты - 10,8%, евро - 1,2%, еще 0,2% приходится на другие валюты.
# Россия
По материалам: ria.ru

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