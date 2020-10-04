Борьба с анорексией, принятие себя и прелести деревенской жизни: почему Туся Землянихина стала популярна в сети
За последние несколько лет профессия блогера стала одной из самых популярных. Прославиться в сети и начать зарабатывать на собственном имени большие деньги мечтают многие, но далеко не всем удается этого добиться. Наша сегодняшняя героиня на своем примере доказала, что иногда не нужно ничего придумывать — достаточно просто быть собой и оставаться искренним с подписчиками. Знакомим вас с 18-летней Тусей Землянихиной — простой деревенской девушкой из Волгоградской области, которая пережила анорексию, обзавелась миллионом подписчиков в инстаграме, стала успешной "бизнесбеби", как она сама себя называет, создала несколько собственных проектов, выиграла престижную блогерскую награду и помогла тысячам девушек избавиться от собственных комплексов.
Семья
Наталья Землянихина, которая сама себя называет просто Тусей, родилась на хуторе Антонов в Волгоградской области. Имя Наташа она не любит и просит ее так не называть — говорит, что по натуре своей она Туся и никак иначе. Прославилась она благодаря своему инстаграму, за 3,5 года ведения которого она обзавелась миллионом подписчиков.
Ее отец Георгий — простой фермер и много лет работает на поле, хотя окончил строительный институт. А мама Мария — домохозяйка. Она мечтала стать швеей, но, родив сестру Туси, свою мечту оставила. Правда, не навсегда. Осуществить ее ей как раз помогла дочь, которая купила все необходимое для шитья.
Родители Туси не скрывают, что дочь помогает им финансово. Блогерша говорит, что для нее это в порядке вещей, ведь это ее родители, и они хочет их отблагодарить.
Я благодарна своим родителям за ощущение свободы, доверия и понимания. Они воспитывали меня так, что я выросла целеустремленным и самостоятельным человеком. Они давали выбор и уважали мое решение,
— отмечает она.
К популярности своей дочери Георгий и Мария привыкли и уже даже не принимают близко к сердцу негативные комментарии хейтеров. И хотя и отмечают, что им не нравится, что дочь работает слишком много, к ее делу относятся с уважением.
Своих родных блогерша считает своим примером. Бабушка и дедушка Туси вместе уже 50 лет, а ее родители женаты уже 28 лет.
Они — мой пример. Поэтому я настолько вдохновляюсь любовью и верю в нее. Верю в нее навсегда,
— отмечает она.
Образование
Когда Туся только начинала вести свой блог, она говорила, что хочет стать фитнес-тренером. Поступать она планировала в Волгоградскую физкультурную академию.
Однако, окончив школу в прошлом году, она решила никуда не поступать. Во всяком случае пока.
Помню это выпускное платье, чувство свободы от "правильной жизни" и начало собственного пути, где у меня есть время заниматься тем, в чем я вижу для себя смысл. Осознала, что творчество — то, с чем хочется связать жизнь,
— говорит она.⠀
Есть у Туси и музыкальное образование — она окончила с красным аттестатом музыкальную школу и увлекается пением.
Пока она взяла перерыв от учебы и подумывает стать продюсером или режиссером. В любом случае, торопиться она не собирается и пока ищет себя.
Если ты так и не нашел себя, не тыкай пальцем в самую "престижную" или "легкую" профессию. Удели время продуктивным поискам себя,
— советует она.
Свой блог Туся завела в начале 2017 года, когда ей было 14 лет. Начала она его как дневник, в котором рассказывала о своей борьбе с анорексией и расстройством пищевого поведения. Анорексией Туся заболела в 13 лет. До болезни ее вес составлял 41 килограмм при росте 151 сантиметр. Она не страдала ожирением, но ее фигура ей не нравилась. Сама блогерша говорит, что заболела из-за своего перфекционизма.
Мне не нравился мой выпирающий живот, как у беременной, не нравились жирные ляжки,
— делилась она.
Бороться со своими "недостатками" она решила с помощью кардинальных мер — Туся стала жестко ограничивать себя в питании. Поначалу она хотела похудеть всего на пару килограммов, но потом не смогла остановиться.
Я всегда презирала анорексичек, думала, какие же глупые, пока сама не заболела. Вес стремительно падал. Родители каждый день разговаривали со мной и заставляли есть. А мой мозг был захвачен анорексией. Я боялась съесть лишнюю крошку. Радостный ребенок превратился в усопшую воблу, которую раздражало все! Режим дня был такой: я просыпалась, пила пол-литра воды, надевала много одежды на себя до того, как проснется мама. Потом она вела меня на весы. Вода и одежда прибавляли 1,5 килограмма. После ссор и слез с родителями я ела кашу на воде, мама мне клала банан и булочки с собой. В школе я не ела ничего. Еда доставалась одноклассникам. Домой я приходила в 4 часа и принимала пищу второй раз за день. Это было обычно то, что готовила мама, но в маленьком количестве. Потом опять уходила на репетиции и на ужин ела мюсли или творог. Все разговоры в доме тогда были о том, что я сегодня ела и какой мой вес. Я врала, чтобы не огорчать родителей. Мама очень часто плакала, папа ходил поникший. Их здоровье испортилось из-за постоянного стресса. Помню, как мама рыдала на полу, после того как я встала на весы, а там было 32 килограмма вместо обещанных 34,
— делилась она в первых постах.
В итоге родители приняли решение обратиться к врачу, но это не решило проблему. Туся признается, что не могла набрать вес, ее гормональный фон был нарушен, у нее были серьезные проблемы со здоровьем — причем как с физическим, так и с ментальным.
Помню, как стояла в ванной, смотрела на себя, а в голове были мысли "я же разрушаю себя, у меня никогда не будет счастливой жизни, я никогда не рожу детей". Да, осознание было, но был и страх начать есть. Ты хочешь, но не можешь,
— пишет она.
Ее вес упал до 30 килограммов, и родители уже хотели класть ее на лечение в больницу. Но каким-то чудесным образом летом 2016 года ей удалось начать путь восстановления.
Анорексия принесла моей психике и организму огромные проблемы. Сейчас я с уверенностью говорю — я была легкомысленна и тупа. Включайте мозги, читайте, развивайтесь и не стремитесь кардинально изменить свою фигуру! Если бы можно было вернуться в прошлое и все изменить! Если бы я тогда увидела похожий на мой блог! Я бы из себя сделала конфетку без этих страданий. Единственное — анорексия из легкомысленной, глупой и ленивой Туси превратила меня в девочку, у которой есть осознание, мозги и цели,
— продолжала она рассказывать о своем опыте.
Туся стала изучать, что ей нужно делать, чтобы выздороветь. Вариант просто начать есть ей не нравился — так она стала заниматься спортом и спустя полгода тренировок набрала 10 килограммов, причем в основном это были мышцы.
Сейчас, по ее словам, от заболевания у нее не осталось и следа. А заболела она из-за "своего перфекционистского типа личности".
Хотела немного измениться и не смогла остановить процесс. Не хватало тех знаний, которые есть у меня сейчас. Почему выздоровела? Я хотела жить. Хотела семью, детей и счастье в глазах родителей,
— отмечает она.
Физически, правда, девушка восстанавливалась долго. Два года назад она призналась, что в 16 лет у нее все еще не начались менструации. Врачи поставили ей диагноз "первичная аменорея" и посоветовали набирать подкожный жир.
Благодаря своей истории Туся и обзавелась первыми подписчиками, а вскоре стала популярна. За год она набрала более 200 тысяч фолловеров. После этого она стала делиться в блоге историями из жизни, рассказывала о себе и своих планах и показывала деревенскую жизнь.
О жизни в деревне она всегда говорит с гордостью и теплотой, хотя очевидно, что оставаться там навсегда не собирается — в прошлом году она купила квартиру в Волгограде.
Публике блогерша понравилась своей искренностью — она откровенно говорит о своих недостатках и комплексах, не скрывает того, что у нее есть целлюлит, разрушает стереотипы и вдохновляет своим примером.
В 2017 году она выиграла премию "Лучший блогер".
Несмотря на свой возраст, не осталась она в стороне и от темы политики и высказалась о протестах в Беларуси. Она осудила власти и действия правоохранительных органов в отношении протестующих, а также призвала людей не молчать и не сдаваться.
Диктаторам у власти пора признать — мы хотим и готовы жить в другом мире. Пора признать, что власть — народ,
— заявила она.
Заработок
Первые деньги она заработала от продажи рекламы в сторис, затем она запустила фитнес-курс "Чувство ягодиц", после этого она стала продавать авторские ежедневники по планированию и тайм-менеджменту. Вскоре она не только стала удовлетворять собственные потребности, но и начала обеспечивать всю семью: отправила родителей в отпуск на море, купила своей маме все необходимое для шитья, а отцу оплатила лечение.
Свой первый миллион блогерша заработала еще несколько лет назад. При этом она признается, что изначально свой блог создавала не ради денег, а чтобы рассказать о своем опыте и помочь другим людям.
Я сделала это не с целью прославиться и заработать много денег. Нет, мне просто хотелось делиться своим опытом и помогать людям,
— отмечает она.
Деньги она тратит с умом, экономя, как говорит, не средства, а ресурсы.
Для меня очень важны комфорт, спокойствие и заботушка о себе. Это один из стимулов работать, чтоб зарабатывать больше. Ездить на такси, а не в тесной маршрутке, потому что в машине я успеваю поработать или отдохнуть, а в общественном транспорте передаю деньги за проезд, уступаю место, отвлекаюсь на шумы, задыхаюсь от запаха потного дяди, держащегося за поручень, и иду пешком от остановки до места назначения. Покупать такую одежду или обувь, в которой будешь идти и кайфовать от красоты, качества и удобства. Делегировать некоторые дела менеджеру, чтобы уделять внимание более важным вещам и не допускать чрезмерной нагруженности. Покупать ту еду, что любишь, а не ту, что дешевле. Есть в кафе, а не на фуд-корте.Да, все это выходит дороже. Раньше я не могла себе такого позволить, поэтому когда-то поставила цель зарабатывать больше, а сейчас ни в чем себе не отказываю. Это один из секретов успеха: не экономить, а делать все, чтоб лучше зарабатывать. Тут не о бессмысленной трате денег, а о продуктивности. Ресурсы приносят деньги. Нужно инвестировать в них, чтобы получать больше. Я не экономлю на себе, своем здоровье, внешнем виде и комфорте. Для меня это то, во что нужно вкладываться,
— считает она.
Сейчас только на зарплату ее команде уходит не одна сотня тысяч рублей. Сама она уже зарабатывает несколько миллионов рублей в месяц.
Я намерена всю жизнь получать от своей работы удовольствие и заниматься только тем, что люблю. Мой самый важный закон — делать такой продукт, который принесет людям пользу. И делать это с любовью, а не для своего богатства и успеха,
— говорит она.
Личная жизнь
Четыре года назад она стала встречаться со своим одноклассником по имени Антон, который старше ее на полтора года. Сначала они были просто друзьями, а затем их отношения переросли в нечто большее. Блогерша строила серьезные планы на совместное с ним будущее: говорила, что они вместе переедут в город, создадут фитнес-проект, будут много путешествовать, поженятся и обзаведутся с детьми. Она называла его своей первой любовью и была уверена, что эти отношения в ее жизни будут последними.
Родителям выбор их детей тоже нравился, и благодаря им они даже сами стали друзьями. Маме Антона даже нашлось место в команде Туси — она стала ее бухгалтером.
Однако в апреле Туся и Антон расстались. О причинах разрыва она не рассказала, но призналась, что в последнее время у них было много трудностей в отношениях.
Мы расстались не потому, что перестали любить, моя любовь к этому человеку — чувствую, знаю себя — никогда не пройдет,
— написала Туся.
Возлюбленного она обвиняла в "нежелании сохранить любовь".
Мне не хватало моего Антона, который любил меня как раньше, но я даже не думала расставаться. Наоборот, я влюблялась в тебя все сильнее, старалась сделать отношения счастливыми, но в ответ получала равнодушие. Я хочу простую жизнь и только с тобой, мне не нужно много, ты знаешь, как изменились мои ценности, как я стала замедляться, стремиться к счастью в мелочах, в моменте. Я перестала чувствовать себя твоей девушкой, да что уж там, я так начала винить себя во всем этом и комплексовать, что не чувствовала себя вообще девушкой,
— писала она.
Расставание с бойфрендом Туся переживала тяжело, и оно сильно ее изменило. Она признается, что после разрыва с парнем у нее появились комплексы и она перестала доверять людям. Но потом решила не прятать свои эмоции и прочувствовала расставание, пропустив его через себя. Во многом ей помогли медитации, которые она советует практиковать и другим.
Проекты и планы на будущее
Помимо инстаграма с миллионом подписчиков, у Туси есть и другие проекты. Вместе со стилистом, психологом, тренером по ораторскому искусству и хореографом она запустила курс "Путь к себе", в котором предлагает поработать над своей самооценкой и стилем, научиться коммуницировать, медитировать и даже освоить азы хореографии.
У нее также есть и YouTube-канал "Тусим и Туси", в котором у Землянихиной более 215 тысяч подписчиков. В нем она сначала рассказывала о себе и своей жизни, затем попробовала себя в роли интервьюера, взяв интервью у Олега Майами, снимала видео из поездок, а потом, поддавшись волне популярности видеошоу, вместе с приглашенными гостями стала говорить на актуальные темы вроде феминизма и сексуального просвещения подростков. Ее гостями становились феминистка Белла Рапопорт, известная блогер Настя Ли и журналистка Лаура Джугелия.
Год назад Туся запустила еще один важный для нее проект — #СоМнойВсеТак. Он посвящен бодипозитиву и принятию себя.
Я бывшая анорексичка. Это факт. Я победила расстройство пищевого поведения. Я до сих пор борюсь с искусственными идеалами того, что такое красивое тело. Я учусь любить себя, принимать себя, переставать оценивать свое тело, ориентируясь на чье-то мнение,
— говорит Туся.
Вместе с другими блогершами, а также девушками с различными внешними особенностями она сняла видео, в котором каждая рассказала, почему важно и нужно любить свое тело таким, какое оно есть.
Реклама и медиа говорят, что существуют правильные и неправильные тела, красивые и некрасивые, идеальные и те, с которыми что-то не так. Поэтому каждая вторая женщина хочет изменить свое тело, чтобы соответствовать... чему? Почему где-то может быть написано, что мое тело не соответствует стандартам? Кто придумал стандарты, когда нас три с половиной миллиарда разных — сильных, умных, прекрасных?Тело позволяет жить. Благодаря ему мы чувствуем вкус, объятия любимых людей, ощущаем радость движения и покой. Но тело — это просто тело. Как оно выглядит, не определяет того, кто ты. Неважно, какие у тебя вес, рост, возраст, насколько у тебя гладкая кожа и ровные зубы, в любом теле ты — это ты. Мы никому не обязаны быть красивыми и соответствовать их представлениям о прекрасном, потому что красота не требует жертв, красота не нуждается в признании извне, красота не в глазах смотрящего, она в твоих глазах,
— говорит она в ролике.
После релиза видео не только показывали в московском метро, о проекте написали мировые СМИ, в том числе и BBC. Туся говорит, что проект помог многим девушкам, которые не принимали себя или же осуждали других.
Проекту она даже посвятила песню, которую так и назвала — "Со мной все так".
В прошлом году за этот проект она получила награду на премии Best Blogger Awards в номинации "За вклад в сознание. Принятие себя".
"Дотянись до мечты" — не просто не просто файл с парой тренировок на шпагат: это комплекс упражнений для разминки, заминки, тренировки поперечного и продольного шпагатов, гибкости верха тела,
— говорится в его описании. Стоит он всего 490 рублей.
Очевидно, что Туся будет развиваться и дальше в интернет-блогинге, и теперь, похоже, ее главным направлением в нем будет роль женщины в современном обществе. Доказывать, что она весьма велика, девушка, похоже, будет собственным примером.