Борьба с анорексией, принятие себя и прелести деревенской жизни: почему Туся Землянихина стала популярна в сети

Вадим Карасев

За последние несколько лет профессия блогера стала одной из самых популярных. Прославиться в сети и начать зарабатывать на собственном имени большие деньги мечтают многие, но далеко не всем удается этого добиться. Наша сегодняшняя героиня на своем примере доказала, что иногда не нужно ничего придумывать — достаточно просто быть собой и оставаться искренним с подписчиками. Знакомим вас с 18-летней Тусей Землянихиной — простой деревенской девушкой из Волгоградской области, которая пережила анорексию, обзавелась миллионом подписчиков в инстаграме, стала успешной "бизнесбеби", как она сама себя называет, создала несколько собственных проектов, выиграла престижную блогерскую награду и помогла тысячам девушек избавиться от собственных комплексов.

Семья

Наталья Землянихина, которая сама себя называет просто Тусей, родилась на хуторе Антонов в Волгоградской области. Имя Наташа она не любит и просит ее так не называть — говорит, что по натуре своей она Туся и никак иначе. Прославилась она благодаря своему инстаграму, за 3,5 года ведения которого она обзавелась миллионом подписчиков.





Ее отец Георгий — простой фермер и много лет работает на поле, хотя окончил строительный институт. А мама Мария — домохозяйка. Она мечтала стать швеей, но, родив сестру Туси, свою мечту оставила. Правда, не навсегда. Осуществить ее ей как раз помогла дочь, которая купила все необходимое для шитья.





Георгий и Мария Землянихины

Родители Туси не скрывают, что дочь помогает им финансово. Блогерша говорит, что для нее это в порядке вещей, ведь это ее родители, и они хочет их отблагодарить.

Я благодарна своим родителям за ощущение свободы, доверия и понимания. Они воспитывали меня так, что я выросла целеустремленным и самостоятельным человеком. Они давали выбор и уважали мое решение,

— отмечает она.





К популярности своей дочери Георгий и Мария привыкли и уже даже не принимают близко к сердцу негативные комментарии хейтеров. И хотя и отмечают, что им не нравится, что дочь работает слишком много, к ее делу относятся с уважением.

Своих родных блогерша считает своим примером. Бабушка и дедушка Туси вместе уже 50 лет, а ее родители женаты уже 28 лет.

Они — мой пример. Поэтому я настолько вдохновляюсь любовью и верю в нее. Верю в нее навсегда,

— отмечает она.





Образование

Когда Туся только начинала вести свой блог, она говорила, что хочет стать фитнес-тренером. Поступать она планировала в Волгоградскую физкультурную академию.

Однако, окончив школу в прошлом году, она решила никуда не поступать. Во всяком случае пока.

Помню это выпускное платье, чувство свободы от "правильной жизни" и начало собственного пути, где у меня есть время заниматься тем, в чем я вижу для себя смысл. Осознала, что творчество — то, с чем хочется связать жизнь,

— говорит она.⠀





Есть у Туси и музыкальное образование — она окончила с красным аттестатом музыкальную школу и увлекается пением.

Пока она взяла перерыв от учебы и подумывает стать продюсером или режиссером. В любом случае, торопиться она не собирается и пока ищет себя.

Если ты так и не нашел себя, не тыкай пальцем в самую "престижную" или "легкую" профессию. Удели время продуктивным поискам себя,

— советует она.









Instagram

Свой блог Туся завела в начале 2017 года, когда ей было 14 лет. Начала она его как дневник, в котором рассказывала о своей борьбе с анорексией и расстройством пищевого поведения. Анорексией Туся заболела в 13 лет. До болезни ее вес составлял 41 килограмм при росте 151 сантиметр. Она не страдала ожирением, но ее фигура ей не нравилась. Сама блогерша говорит, что заболела из-за своего перфекционизма.

Мне не нравился мой выпирающий живот, как у беременной, не нравились жирные ляжки,

— делилась она.

Бороться со своими "недостатками" она решила с помощью кардинальных мер — Туся стала жестко ограничивать себя в питании. Поначалу она хотела похудеть всего на пару килограммов, но потом не смогла остановиться.

Я всегда презирала анорексичек, думала, какие же глупые, пока сама не заболела. Вес стремительно падал. Родители каждый день разговаривали со мной и заставляли есть. А мой мозг был захвачен анорексией. Я боялась съесть лишнюю крошку. Радостный ребенок превратился в усопшую воблу, которую раздражало все! Режим дня был такой: я просыпалась, пила пол-литра воды, надевала много одежды на себя до того, как проснется мама. Потом она вела меня на весы. Вода и одежда прибавляли 1,5 килограмма. После ссор и слез с родителями я ела кашу на воде, мама мне клала банан и булочки с собой. В школе я не ела ничего. Еда доставалась одноклассникам. Домой я приходила в 4 часа и принимала пищу второй раз за день. Это было обычно то, что готовила мама, но в маленьком количестве. Потом опять уходила на репетиции и на ужин ела мюсли или творог. Все разговоры в доме тогда были о том, что я сегодня ела и какой мой вес. Я врала, чтобы не огорчать родителей. Мама очень часто плакала, папа ходил поникший. Их здоровье испортилось из-за постоянного стресса. Помню, как мама рыдала на полу, после того как я встала на весы, а там было 32 килограмма вместо обещанных 34,

— делилась она в первых постах.





В итоге родители приняли решение обратиться к врачу, но это не решило проблему. Туся признается, что не могла набрать вес, ее гормональный фон был нарушен, у нее были серьезные проблемы со здоровьем — причем как с физическим, так и с ментальным.

Помню, как стояла в ванной, смотрела на себя, а в голове были мысли "я же разрушаю себя, у меня никогда не будет счастливой жизни, я никогда не рожу детей". Да, осознание было, но был и страх начать есть. Ты хочешь, но не можешь,

— пишет она.





Ее вес упал до 30 килограммов, и родители уже хотели класть ее на лечение в больницу. Но каким-то чудесным образом летом 2016 года ей удалось начать путь восстановления.

Анорексия принесла моей психике и организму огромные проблемы. Сейчас я с уверенностью говорю — я была легкомысленна и тупа. Включайте мозги, читайте, развивайтесь и не стремитесь кардинально изменить свою фигуру! Если бы можно было вернуться в прошлое и все изменить! Если бы я тогда увидела похожий на мой блог! Я бы из себя сделала конфетку без этих страданий. Единственное — анорексия из легкомысленной, глупой и ленивой Туси превратила меня в девочку, у которой есть осознание, мозги и цели,

— продолжала она рассказывать о своем опыте.





Туся стала изучать, что ей нужно делать, чтобы выздороветь. Вариант просто начать есть ей не нравился — так она стала заниматься спортом и спустя полгода тренировок набрала 10 килограммов, причем в основном это были мышцы.

Сейчас, по ее словам, от заболевания у нее не осталось и следа. А заболела она из-за "своего перфекционистского типа личности".

Хотела немного измениться и не смогла остановить процесс. Не хватало тех знаний, которые есть у меня сейчас. Почему выздоровела? Я хотела жить. Хотела семью, детей и счастье в глазах родителей,

— отмечает она.





Физически, правда, девушка восстанавливалась долго. Два года назад она призналась, что в 16 лет у нее все еще не начались менструации. Врачи поставили ей диагноз "первичная аменорея" и посоветовали набирать подкожный жир.









Благодаря своей истории Туся и обзавелась первыми подписчиками, а вскоре стала популярна. За год она набрала более 200 тысяч фолловеров. После этого она стала делиться в блоге историями из жизни, рассказывала о себе и своих планах и показывала деревенскую жизнь.

О жизни в деревне она всегда говорит с гордостью и теплотой, хотя очевидно, что оставаться там навсегда не собирается — в прошлом году она купила квартиру в Волгограде.





Публике блогерша понравилась своей искренностью — она откровенно говорит о своих недостатках и комплексах, не скрывает того, что у нее есть целлюлит, разрушает стереотипы и вдохновляет своим примером.

В 2017 году она выиграла премию "Лучший блогер".





Несмотря на свой возраст, не осталась она в стороне и от темы политики и высказалась о протестах в Беларуси. Она осудила власти и действия правоохранительных органов в отношении протестующих, а также призвала людей не молчать и не сдаваться.

Диктаторам у власти пора признать — мы хотим и готовы жить в другом мире. Пора признать, что власть — народ,

— заявила она.





Заработок

Первые деньги она заработала от продажи рекламы в сторис, затем она запустила фитнес-курс "Чувство ягодиц", после этого она стала продавать авторские ежедневники по планированию и тайм-менеджменту. Вскоре она не только стала удовлетворять собственные потребности, но и начала обеспечивать всю семью: отправила родителей в отпуск на море, купила своей маме все необходимое для шитья, а отцу оплатила лечение.





Свой первый миллион блогерша заработала еще несколько лет назад. При этом она признается, что изначально свой блог создавала не ради денег, а чтобы рассказать о своем опыте и помочь другим людям.

Я сделала это не с целью прославиться и заработать много денег. Нет, мне просто хотелось делиться своим опытом и помогать людям,

— отмечает она.





Деньги она тратит с умом, экономя, как говорит, не средства, а ресурсы.

Для меня очень важны комфорт, спокойствие и заботушка о себе. Это один из стимулов работать, чтоб зарабатывать больше. Ездить на такси, а не в тесной маршрутке, потому что в машине я успеваю поработать или отдохнуть, а в общественном транспорте передаю деньги за проезд, уступаю место, отвлекаюсь на шумы, задыхаюсь от запаха потного дяди, держащегося за поручень, и иду пешком от остановки до места назначения. Покупать такую одежду или обувь, в которой будешь идти и кайфовать от красоты, качества и удобства. Делегировать некоторые дела менеджеру, чтобы уделять внимание более важным вещам и не допускать чрезмерной нагруженности. Покупать ту еду, что любишь, а не ту, что дешевле. Есть в кафе, а не на фуд-корте.Да, все это выходит дороже. Раньше я не могла себе такого позволить, поэтому когда-то поставила цель зарабатывать больше, а сейчас ни в чем себе не отказываю. Это один из секретов успеха: не экономить, а делать все, чтоб лучше зарабатывать. Тут не о бессмысленной трате денег, а о продуктивности. Ресурсы приносят деньги. Нужно инвестировать в них, чтобы получать больше. Я не экономлю на себе, своем здоровье, внешнем виде и комфорте. Для меня это то, во что нужно вкладываться,

— считает она.





Сейчас только на зарплату ее команде уходит не одна сотня тысяч рублей. Сама она уже зарабатывает несколько миллионов рублей в месяц.

Я намерена всю жизнь получать от своей работы удовольствие и заниматься только тем, что люблю. Мой самый важный закон — делать такой продукт, который принесет людям пользу. И делать это с любовью, а не для своего богатства и успеха,

— говорит она.





Личная жизнь

Четыре года назад она стала встречаться со своим одноклассником по имени Антон, который старше ее на полтора года. Сначала они были просто друзьями, а затем их отношения переросли в нечто большее. Блогерша строила серьезные планы на совместное с ним будущее: говорила, что они вместе переедут в город, создадут фитнес-проект, будут много путешествовать, поженятся и обзаведутся с детьми. Она называла его своей первой любовью и была уверена, что эти отношения в ее жизни будут последними.





Туся Землянихина с бывшим парнем Антоном

Родителям выбор их детей тоже нравился, и благодаря им они даже сами стали друзьями. Маме Антона даже нашлось место в команде Туси — она стала ее бухгалтером.

Однако в апреле Туся и Антон расстались. О причинах разрыва она не рассказала, но призналась, что в последнее время у них было много трудностей в отношениях.

Мы расстались не потому, что перестали любить, моя любовь к этому человеку — чувствую, знаю себя — никогда не пройдет,

— написала Туся.





Возлюбленного она обвиняла в "нежелании сохранить любовь".

Мне не хватало моего Антона, который любил меня как раньше, но я даже не думала расставаться. Наоборот, я влюблялась в тебя все сильнее, старалась сделать отношения счастливыми, но в ответ получала равнодушие. Я хочу простую жизнь и только с тобой, мне не нужно много, ты знаешь, как изменились мои ценности, как я стала замедляться, стремиться к счастью в мелочах, в моменте. Я перестала чувствовать себя твоей девушкой, да что уж там, я так начала винить себя во всем этом и комплексовать, что не чувствовала себя вообще девушкой,

— писала она.





Расставание с бойфрендом Туся переживала тяжело, и оно сильно ее изменило. Она признается, что после разрыва с парнем у нее появились комплексы и она перестала доверять людям. Но потом решила не прятать свои эмоции и прочувствовала расставание, пропустив его через себя. Во многом ей помогли медитации, которые она советует практиковать и другим.





Проекты и планы на будущее

Помимо инстаграма с миллионом подписчиков, у Туси есть и другие проекты. Вместе со стилистом, психологом, тренером по ораторскому искусству и хореографом она запустила курс "Путь к себе", в котором предлагает поработать над своей самооценкой и стилем, научиться коммуницировать, медитировать и даже освоить азы хореографии.

У нее также есть и YouTube-канал "Тусим и Туси", в котором у Землянихиной более 215 тысяч подписчиков. В нем она сначала рассказывала о себе и своей жизни, затем попробовала себя в роли интервьюера, взяв интервью у Олега Майами, снимала видео из поездок, а потом, поддавшись волне популярности видеошоу, вместе с приглашенными гостями стала говорить на актуальные темы вроде феминизма и сексуального просвещения подростков. Ее гостями становились феминистка Белла Рапопорт, известная блогер Настя Ли и журналистка Лаура Джугелия.













Год назад Туся запустила еще один важный для нее проект — #СоМнойВсеТак. Он посвящен бодипозитиву и принятию себя.





Туся Землянихина с участницами проекта

Я бывшая анорексичка. Это факт. Я победила расстройство пищевого поведения. Я до сих пор борюсь с искусственными идеалами того, что такое красивое тело. Я учусь любить себя, принимать себя, переставать оценивать свое тело, ориентируясь на чье-то мнение,

— говорит Туся.





Вместе с другими блогершами, а также девушками с различными внешними особенностями она сняла видео, в котором каждая рассказала, почему важно и нужно любить свое тело таким, какое оно есть.





Реклама и медиа говорят, что существуют правильные и неправильные тела, красивые и некрасивые, идеальные и те, с которыми что-то не так. Поэтому каждая вторая женщина хочет изменить свое тело, чтобы соответствовать... чему? Почему где-то может быть написано, что мое тело не соответствует стандартам? Кто придумал стандарты, когда нас три с половиной миллиарда разных — сильных, умных, прекрасных?Тело позволяет жить. Благодаря ему мы чувствуем вкус, объятия любимых людей, ощущаем радость движения и покой. Но тело — это просто тело. Как оно выглядит, не определяет того, кто ты. Неважно, какие у тебя вес, рост, возраст, насколько у тебя гладкая кожа и ровные зубы, в любом теле ты — это ты. Мы никому не обязаны быть красивыми и соответствовать их представлениям о прекрасном, потому что красота не требует жертв, красота не нуждается в признании извне, красота не в глазах смотрящего, она в твоих глазах,

— говорит она в ролике.

После релиза видео не только показывали в московском метро, о проекте написали мировые СМИ, в том числе и BBC. Туся говорит, что проект помог многим девушкам, которые не принимали себя или же осуждали других.

Проекту она даже посвятила песню, которую так и назвала — "Со мной все так".

В прошлом году за этот проект она получила награду на премии Best Blogger Awards в номинации "За вклад в сознание. Принятие себя".





Будучи сторонницей активного образа жизни, Туся Землянихина выпустила и гайд по растяжке "Дотянись до мечты", включающий в себя комплекс с более чем 65 упражнениями.

"Дотянись до мечты" — не просто не просто файл с парой тренировок на шпагат: это комплекс упражнений для разминки, заминки, тренировки поперечного и продольного шпагатов, гибкости верха тела,

— говорится в его описании. Стоит он всего 490 рублей.

Очевидно, что Туся будет развиваться и дальше в интернет-блогинге, и теперь, похоже, ее главным направлением в нем будет роль женщины в современном обществе. Доказывать, что она весьма велика, девушка, похоже, будет собственным примером.



