Что смотреть в октябре: 10 новых сериалов

Вадим Карасев

Если вы успели пересмотреть все сериальные новинки сентября, не беда — октябрь не менее богат на премьеры. Жизнерадостный ситком, концептуальный хоррор, вестерн, антология паранормальных историй, семейная драма — шоу найдется на любой вкус.

"Эмили в Париже" / Emily in Paris (2 октября)

Сюжет сериала "Эмили в Париже" может показаться банальным: амбициозная девушка (ее сыграла Лили Коллинз) переезжает из Чикаго во французскую столицу ради карьеры и... любви, конечно. Однако мы все-таки советуем обратить внимание на этот проект.

Во-первых, "Эмили в Париже" — это возращение на ТВ создателя легендарного "Секса в большом городе": да-да, режиссером сериала выступил Даррен Стар. Во-вторых, вам гарантирована порция модного вдохновения — над гардеробами главных героев работала Патрисия Филд, которая когда-то создала культовые образы для Кэрри Брэдшоу и ее подруг.









"Земля монстров" / Monsterland (2 котября)

"Земля монстров" — хоррор-антология об американцах, сталкивающихся в разных уголках США с самыми разными фантастическими тварями. Вампиры, оборотни, призраки, русалки, падшие ангелы — в каждом эпизоде (а всего их будет восемь) новый монстр, новые герои и новая локация. Объединяет все серии лишь то, что жизнь главных героев после встреч с паранормальным кардинально меняется.

В основу сериала легли переработанные произведения американского писателя Натана Баллингруда, обладателя премии Ширли Джексон.









"Птица доброго Господа" / The Good Lord Bird (4 октября)

Действие вестерна (в его основу лег одноименный роман американского писателя Джеймса Макбрайда) разворачивается в 1850-е годы. В центре истории — юный раб Онион. Его отец погибает в результате столкновения рабовладельца и безумного аболициониста Джона Брауна. Последний принимает Ониона в свой отряд противников рабства, который состоит в основном из его же сыновей. Вскоре они совершают налет на армейское хранилище, пытаясь начать восстание рабов. И хотя своей цели Браун и его люди не достигли, их действия привели к Гражданской войне в США.

Стоит сказать, что "Птица доброго Господа" — один из редких проектов, в которых Итан Хоук смог раскрыть все грани своего таланта: Хоук сыграл одну из главных ролей, а также выступил в качестве сценариста (не всех, но большей части серий) и шоураннера сериала.





Итан Хоук и Джошуа Калеб Джонсон. Кадры из сериала "Птица доброго Господа"





"Родственные души" / Soulmates (5 октября)

Антиутопию "Родственные души" придумал сценарист "Черного зеркала" и "Очень странных дел" Уильям Бриджес, а главные роли в проекте исполнили Сара Снук, Билл Скарсгард, Чарли Хитон, Малин Акерман и другие актеры.

События сериала развернутся в ближайшем будущем: в 2035 году больше никто не страдает от одиночества — ученые создали тест, который позволяет вычислить родственную душу любого человека. Но стала ли жизнь от этого проще? Что если тест ошибочный или выбранная системой "половинка" абсолютно не укладывается в представление о том самом и единственном партнере?..









"Призраки поместья Блай" / The Haunting of Bly Manor (9 октября)

Успех "Призраков дома на холме" позволил шоураннеру Майку Флэнегану продолжить работу над сериалом, который он превратил в антологию паранормальных историй о страшных домах. Новый сезон — "Призраки поместья Блай" — основан на повести Генри Джеймса "Поворот винта", а также других произведениях писателя.

В этот раз сюжет такой: Майлс и Флора переезжают в загородный дом своего дяди, состоятельного лондонского лорда, который стал опекуном своих племянников. Присматривать за детьми он нанимает молодую гувернантку. Вскоре она узнает, что ранее в этом особняке погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт. Зловещие силы, разумеется, ждать себя не заставляют — в поместье начинают происходить жуткие вещи.









"Индустрия" / Industry (11 октября)

"Индустрия" — это захватывающее погружение в мир международных финансов, показанное глазами двадцатилетних амбициозных молодых людей, борющихся за свое будущее", — говорится в описании нового проекта HBO.

Сериал расскажет о группе 20-летних выпускников университета, борющихся в условиях жесточайшей конкуренции за постоянное место работы в ведущем инвестиционном банке Лондона.

Продюсером и режиссером пилотной серии "Индустрии" выступила создательница "Девочек" Лена Данэм.









"Великая армия" / Grand Army (16 октября)

Некоторые кинообозреватели уже успели сравнить грядущую премьеру Netflix "Великая армия" с нашумевшей "Эйфорией". Что ж, посмотреть новый сериал стоит хотя бы для того, чтобы обзавестись собственным мнением на этот счет.

В центре истории (основой для нее, к слову, послужила пьеса "Шлюха" Кэти Каппьело) — пять учеников вымышленной бруклинской школы Grand Army, которые сталкиваются с абьюзом, расизмом и слатшеймингом. Параллельно с решением навалившихся проблем старшеклассники пытаются преуспеть и сделать себе имя.













"Хелстром" / Helstrom (16 октября)

В основу сериала "Хелстром" легли комиксы Marvel, однако никаких супергероев на экране вы не увидите. Как и не стоит ждать остроумных шуток и ярких картинок. Сериал "Хелстром" — это мрачный тон, мистика и насилие.

Дэймон и Ана Хелстром (их роли исполнили Том Остин и Сидни Леммон) узнают, что они дети серийного убийцы. В надежде разгадать секреты своей семьи (мать главных героев находится в психиатрической клинике и не способна внятно ответить на вопросы детей) они отправляются в путешествие по миру, попутно уничтожая маньяков и других злодеев.









"Ход королевы" / The Queen's Gambit (23 октября)

"Ход королевы" — еще одна новинка Netflix. Режиссером и сценаристом сериала выступил Скотт Фрэнк — автор фильмов "Вне поля зрения" (за него, к слову, Фрэнк был номинирован на "Оскар"), "Особое мнение", "Росомаха: Бессмертный" и не только. Главную роль в психологической драме исполнила Аня Тейлор-Джой.

1950-е. Бет Хармон — сирота. Она выросла в приюте в Кентукки. Когда местный сторож взялся обучать девочку шахматам, никто и предположить не мог, что в ней кроется невероятный талант. Чтобы добиться успеха в исконно мужском виде спорта, Бет придется столкнуться не только с сильнейшими соперниками, но и разобраться с собственными демонами: душевными переживаниями, алкогольной зависимостью, стрессом...









"Отыграть назад" / The Undoing (25 октября)

Николь Кидман снова на ТВ. И в этот раз актриса примерила на себя образ семейного психотерапевта. Вот-вот выйдет ее первая книга, но чувство радости исчезает, когда полиция находит тело молодой женщины, а все улики указывают на ее мужа (его исполнил Хью Грант). Последний, к слову, исчезает, оставляя главную героиню наедине со своими мыслями — неужели она долгие годы не обращала внимания на тревожные звоночки или все-таки ее любимого оклеветали?

В основу сериала "Отыграть назад", который обещает стать хитом, лег бестселлер Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". Режиссером выступила обладательница премии "Оскар" Сюзанна Бир, известная зрителям по проектам "Птичий короб", "Ночной администратор" и "Серена".







