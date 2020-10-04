Даня Милохин случайно засветил в сторис своё мужское достоинство

Влада Некрасова

Самый популярный тиктокер страны Даня Милохин рискует через несколько часов оказаться на всех первых полосах светских таблодидов. Блогер и певец случайно засветил в stories своё мужское достоинство, правда, во-время одумался и удалил. (Видимо видео планировались для других целей). Но некоторые фанаты успели сделать скрин, и первыми опубликовал скандальный снимок один из телеграмм-каналов:

«Вот это размерища, гигант, Даня Милохин-младший» — пишут поклонники в сети.

Впрочем, это уже не первый ра, когда Даня Милохин устраивают поклонникам стриптиз и дразнит фанатов своим подтянутым телом и кубики. В общем, этот проказник умеет удивить.

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