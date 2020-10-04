«Для любителей здоровой пищи»: Польза и вред чечевицы

Лидия Мартынова

Ежедневно мы готовим дома завтраки, обеды и ужины из разных продуктов и часто используем крупы. Сейчас много тех, кто придерживается здоровому питанию и есть только полезные и низкокалорийные продукты. К полезным крупам относится чечевица, и о ней мы сегодня поговорим. А точнее, мы поговорим о ее пользе для организма, и о том может ли чечевица нанести вред нашему здоровью.

Как и всегда для начала мы разбираем пищевую ценность и химический состав, после чего выясняем пользу продукта.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 24 г.Жиры 1.5 г.Углеводы 46.3 г.Калорийность 295 ккал (на 100 г.).Витамины А, С, Е, Н, К, РР.Витамины группы В.Каротин.Холин.Калий.Кальций.Кремний.Магний.Натрий.Фосфор.Хлор.Железо.Йод.Кобальт.Марганец.Медь.Молибден.Селен.Фтор.Хром.Цинк.





Помимо витаминов и минералов в составе чечевицы находятся:

Полезные свойства

Усвояемые углеводы.Незаменимые аминокислоты.Заменимые кислоты.Насыщенные жирные кислоты.Полиненасыщенные жирные кислоты.

Думаю, вы уже поняли, что чечевица обладает множеством полезных свойств так как она пользуется спросом у тех, кто правильно питается и занимается спортом. К полезным свойствам чечевицы относятся:

Нормализует артериальное давление.Улучшает работу сердечной мышцы.Нормализуя работу кишечника.Предотвращает появление запора.Положительное влияние оказывает на нервную систему.Предотвращает появления онкологических заболеваний.Поднимает настроение.Очищает организм от холестерина.Улучшает работу печени.Повышает иммунитет.Борется с появлением инфекционных заболеваний.Понижает уровень сахара в крови.

Так как чечевицу предпочитают есть те, кто занимается спортом, то можно сделать вывод о прибавлении мышечной массы при частом употреблении. Также чечевица будет полезна беременным для правильного формирования и развития плода. Кормящим мамам употребление чечевицы поможет повысить иммунитет малыша, а также выработать больше молока. Чечевица не вызывает аллергии у младенца, это бывает только при индивидуальной непереносимости организма.

Противопоказания

Все же у такой полезной крупы имеются некоторые противопоказания. Чечевица — это бобовая культура поэтому частое ее употребление может негативно сказаться на состояние организма. А именно:

Болезнь почек.Подагра.Суставные боли.Плохое мочеиспускание.Геморрой.

Важно: отваривать чечевицу необходимо хорошо до полного ее приготовления. Даже полусырая чечевица при частом ее употреблении может спровоцировать появлению метеоризма.

И в заключении: Польза и вред чечевицы зависит только от вас, а точнее от вашего состояния. Если у вас нет проблем со здоровьем и чечевицу вы будете употреблять небольшими порциями, то она принесет только полезное вашему организму и поможет избавиться от многих недуг.