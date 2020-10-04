«Ее закроют навсегда!» — Чимин поддержал учеников школы, в которой учился

Алексей Вольцев

Зайчик Чимин (Jimin) из BTS, как вы знаете, свои детские годы провел в Пусане и ходил там в школу Хэдон. Теплые детские воспоминания сопровождают его по сей день, а учебное заведение, по словам Чима, и вовсе стала ему вторым домом, в который всегда хочется вернуться и почувствовать себя маленьким и защищенным от всех взрослых проблем.

he holds the plushies hand pic.twitter.com/f3IyH5yYFL — jimin pics (@parkjiminpics) October 3, 2020

Ранее учебное заведение было популярным, но в 2018 году начальную школу были вынуждены закрыть из-за огромной нехватки учеников. Теперь, как было сказано в одном из репортажей корейских журналистов, на этом месте основали тренинговый центр для студентов младших классов.

🐿: *Sits next to Jimin* 🐿: *Tells Jimin to hug him* 🐥: *Hugs Hobi* 🐿: *(◠‿◠)* pic.twitter.com/cC3HcQBT2j — andrea ♡s bts⁷ (BE) (@blackxagustd) October 3, 2020

Мочи, узнав о том, что серьезные трансформации коснулись его родной школы, решил немного поднять настроение малышам-ученикам и себе, ведь тяжело осознавать, что дорогие тебе события останутся лишь воспоминаниями. Он попросил своего отца прийти в Хэдон на выпускной детей и раздать альбомы с его автографами каждому. Более того, парень пожертвовал большую сумму денег на школьную форму старшеклассников.

— jimin eating in tiny! ; a very adorable thread 🥢 pic.twitter.com/UPwMdjF11N — ︎ ︎︎ ︎𝐚🦋⁷₁₃︎ ♡'s rach (@filterjmin) October 4, 2020

Спасибо Чиму за такой наглядный пример благородности, сочувствия и ответственности! Надеемся, что многие АРМИ начнут повторять за ним и делать бесконечное количество добрых дел.

it’s the way jimin always speaks with so much care and sincerity for everyone, he truly is comfort personified. pic.twitter.com/wnKUCGFCfe — krissy⁷₁₃ (@daintyjimn) October 4, 2020

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