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«Ее закроют навсегда!» — Чимин поддержал учеников школы, в которой учился

«Ее закроют навсегда!» — Чимин поддержал учеников школы, в которой учился

Зайчик Чимин (Jimin) из BTS, как вы знаете, свои детские годы провел в Пусане и ходил там в школу Хэдон. Теплые детские воспоминания сопровождают его по сей день, а учебное заведение, по словам Чима, и вовсе стала ему вторым домом, в который всегда хочется вернуться и почувствовать себя маленьким и защищенным от всех взрослых проблем.


Ранее учебное заведение было популярным, но в 2018 году начальную школу были вынуждены закрыть из-за огромной нехватки учеников. Теперь, как было сказано в одном из репортажей корейских журналистов, на этом месте основали тренинговый центр для студентов младших классов.

Мочи, узнав о том, что серьезные трансформации коснулись его родной школы, решил немного поднять настроение малышам-ученикам и себе, ведь тяжело осознавать, что дорогие тебе события останутся лишь воспоминаниями. Он попросил своего отца прийти в Хэдон на выпускной детей и раздать альбомы с его автографами каждому. Более того, парень пожертвовал большую сумму денег на школьную форму старшеклассников.

Спасибо Чиму за такой наглядный пример благородности, сочувствия и ответственности! Надеемся, что многие АРМИ начнут повторять за ним и делать бесконечное количество добрых дел.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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