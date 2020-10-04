"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова

Вадим Карасев

46-летний Марат Башаров признался минувшей весной в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ, что действительно бил своих жен. Продюсер "Битва экстрасенсов" Мария Шайкевич объяснила, почему скандальный актер после всего произошедшего остается ведущим шоу.

26 сентября стартовал 21-ый сезон "Битвы экстрасенсов" на ТНТ. Популярное шоу продолжает вести Марат Башаров.



Продюсер проекта считает, что сам Марат Башаров давно раскаялся в том, что бил своих бывших жен, но затем якобы оплатил женщинам лечение и те "восстановились и морально, и физически". "Марат триста раз проклял те моменты своей жизни, когда он, злоупотребив алкоголем, не ведал, что творил, я не сомневаюсь — я это лично знаю", - заявила изданию Meduza Мария Шайкевич.

По словам продюсера, Марат Башаров не является душегубом, насильником или домашним тираном, а лишь человеком, совершившим непреднамеренное преступление, и теперь в нем он глубоко раскаивается.

И делать его жупелом, символом домашнего насилия в нашей стране, страшным человеком, который бьет жен и только этим и занимается, неправильно. Дважды случившаяся в его жизни трагедия, когда он не контролировал себя и проявил агрессию, — это его личная ошибка, из-за которой он плачет.

Мария Шайкевич напомнила, что Марат Башаров уже 10 лет является частью команды "Битвы экстрасенсов".

"Программа наша не о том, как травить людей за их слабости и ошибки, а о том, как можно помочь людям избавиться от них. И мы вместе с Маратом делаем акцент не на смаковании подробностей человеческих трагедий, а на том, как найти в себе силы преодолеть их, чтобы счастливо и гармонично жить дальше", - сказала продюсер.

Напомним, в эфире программы "Секрет на миллион" Марат Башаров откровенно рассказал о своем пристрастии к спиртному. "Мы алкоголики!" - с улыбкой на устах произнес артист. Лера Кудрявцева попросила Марата Башарова честно ответить, бил он своих жен или нет. "Конечно, бил. <...> По заднице не получала, что ли? Получала!" - заявил актер.

Марат Башаров поделился в передаче "Судьба человека" своими воспоминаниями о том, как Екатерина Архарова, на которой он тогда был женат, приехала домой пьяной. Актер попросил нетрезвую женщину покинуть помещение и попытался выставить ее на улицу, чтобы она остыла. Однако Екатерина разбила стеклянную дверь и порезала руки. При этом, по словам Марата Башарова, супруга продолжила кричать на него, так что актер попытался успокоить ее с помощью рукоприкладства.



"Я позвонил ее родителям, дал ей затрещину хорошую. И вот то, что жестоко избивать... Потому что иначе угомонить было невозможно. Я дал ей хорошую такую затрещину", - заявил Марат Башаров в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия". По словам Екатерины, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом носа. Несмотря на то что Башаров публично попросил у своей жены прощения, женщина извинений не приняла, подав на развод.

Марат Башаров также признался, что у него были конфликты и с третьей женой Елизаветой. "Была ссора. Мы возвращались от наших друзей. Поссорились в лифте. Ссора привела к тому, что этим же вечером Лиза уехала к маме. Все, на следующий день уже заголовки и так далее", - поведал Башаров. Ведущий программы Борис Корчевников уточнил, избил или нет он тогда Елизавету. "Нет, ну как не бил... Ударил, конечно", - ответил на это актер.

Как писал NEWSTES, ранее с Башаровым съехалась бывшая жена, обвинявшая его в рукоприкладстве - это утверждает сам актер.