«Фу, какой толсты»: Поклонники не узнали Игоря Николаева
Композитор и певец Игорь Николаев сильно удивил поклонников своим внешним видом. В сети появилась фотография, где он вместе с другими коллегами из шоу-бизнеса стоит в студии «Нового радио».
Однако подписчики не сразу узнали знаменитого маэстро в центре фотографии. Кажется, Игорь Николаев сильно поправился во время карантина.
«Николаев? Это не он!», «Что за колобок?», «Фу, как Николаев поправился во время карантина!»,— написали комментаторы.
Действительно, трудно узнать располневшего музыканта. Многие отметили, что у себя на странице в Instagram Николаев выглядит совсем по-другому: более подтянутый, стройный и привлекательный. Фанаты уличили его в использовании фильтров и ретуши.
Напомним, что во время карантина маэстро попал в больницу с подозрением на коронавирус. Однако тесты показали отрицательный результат. Игорь Николаев переболел пневмонией.
«Долгожданный результат: COVID-19 — отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!»— радовался композитор у себя на странице в Instagram. Подпишись на нас в Яндекс Новости