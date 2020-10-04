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«Фу, какой толсты»: Поклонники не узнали Игоря Николаева

«Фу, какой толсты»: Поклонники не узнали Игоря Николаева

Композитор и певец Игорь Николаев сильно удивил поклонников своим внешним видом. В сети появилась фотография, где он вместе с другими коллегами из шоу-бизнеса стоит в студии «Нового радио».


Однако подписчики не сразу узнали знаменитого маэстро в центре фотографии. Кажется, Игорь Николаев сильно поправился во время карантина.


 «Николаев? Это не он!», «Что за колобок?», «Фу, как Николаев поправился во время карантина!»,

— написали комментаторы.

Действительно, трудно узнать располневшего музыканта. Многие отметили, что у себя на странице в Instagram Николаев выглядит совсем по-другому: более подтянутый, стройный и привлекательный. Фанаты уличили его в использовании фильтров и ретуши.

Напомним, что во время карантина маэстро попал в больницу с подозрением на коронавирус. Однако тесты показали отрицательный результат. Игорь Николаев переболел пневмонией.

«Долгожданный результат: COVID-19 — отрицательно! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!»

— радовался композитор у себя на странице в Instagram. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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