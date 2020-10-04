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Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии

Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов намерен предложить создать в России единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде.

Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.


"Ситуация свидетельствует о том, что у нас на уровне Камчатского края, на уровне России нет системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий. Мы узнаем данные о состоянии нашей природы от блогеров, от заинтересованных людей. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, но при этом я буду обращаться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга неблагоприятных возможных явлений в окружающей среде", - сказал Солодов в видео в своем Instagram.

Губернатор добавил, что главные богатства Камчатки - это океан, реки, нетронутая природа.


Солодов.
# Россия
По материалам: ria.ru

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