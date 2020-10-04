Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе

Лидия Мартынова

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Боррель выразил серьезное беспокойство напряженностью в регионе. Он отметил, что ЕС заинтересован в деэскалации ситуации и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта», — сообщает МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора глава МИД Азербайджана Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что важно «восстановить территориальную целостность Азербайджана для обеспечения мира в регионе».

«Армения, обстреливая населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий и ракет, стремится вовлечь третьи страны в конфликт», — приводит МИД слова Байрамова.

1 октября лидеры стран-сопредседателей Минской группы — России, Франции и США — призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и осудили эскалацию насилия.

В ночь на 3 октября армия Азербайджана начала новое наступление в Нагорном Карабахе. Наступающим частям удалось продвинуться по нескольким направлениям. Новому обстрелу подвергся Степанакерт.

Как сообщало ИА Newstes , после этого армянские силы перешли в контрнаступление, на одном из направлений атаку удалось отбить. По всему фронту продолжаются тяжелые бои.