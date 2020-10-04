Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.
В ходе телефонного разговора глава МИД Азербайджана Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что важно «восстановить территориальную целостность Азербайджана для обеспечения мира в регионе».
1 октября лидеры стран-сопредседателей Минской группы — России, Франции и США — призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и осудили эскалацию насилия.
В ночь на 3 октября армия Азербайджана начала новое наступление в Нагорном Карабахе. Наступающим частям удалось продвинуться по нескольким направлениям. Новому обстрелу подвергся Степанакерт.
Как сообщало ИА Newstes , после этого армянские силы перешли в контрнаступление, на одном из направлений атаку удалось отбить. По всему фронту продолжаются тяжелые бои.