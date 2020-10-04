Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе

Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе

Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Боррель выразил серьезное беспокойство напряженностью в регионе. Он отметил, что ЕС заинтересован в деэскалации ситуации и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта», — сообщает МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора глава МИД Азербайджана Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что важно «восстановить территориальную целостность Азербайджана для обеспечения мира в регионе».

«Армения, обстреливая населенные пункты Азербайджана из артиллерийских орудий и ракет, стремится вовлечь третьи страны в конфликт», — приводит МИД слова Байрамова.

1 октября лидеры стран-сопредседателей Минской группы — России, Франции и США — призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и осудили эскалацию насилия.

В ночь на 3 октября армия Азербайджана начала новое наступление в Нагорном Карабахе. Наступающим частям удалось продвинуться по нескольким направлениям. Новому обстрелу подвергся Степанакерт.

Как сообщало ИА Newstes , после этого армянские силы перешли в контрнаступление, на одном из направлений атаку удалось отбить. По всему фронту продолжаются тяжелые бои.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Говорим о «Большой Турции», думаем о «Большом Иране» — интервью
Говорим о «Большой Турции», думаем о «Большом Иране» — интервью
Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут нас осенью
Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут
Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе
Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе
Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских
У группы Blackpink вышел дебютный альбом
У группы Blackpink вышел дебютный альбом
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Росстат рассказал о смертности в августе
Росстат рассказал о смертности в августе
Американцев выборы в Грузии волнуют больше своих — Бесо Барбакадзе
Американцев выборы в Грузии волнуют больше своих — Бесо Барбакадзе
На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов из России
На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов
В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке
В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают

Еще по теме

Переговоры по разрешению конфликта в Карабахе продолжаются, заявили в Баку
Президент Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Хорватия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Лавров обсудил события в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана