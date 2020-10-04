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Главы МИД России и Армении обсудили поиски выхода из кризиса в Карабахе

Главы МИД России и Армении обсудили поиски выхода из кризиса в Карабахе

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили сегодня, 4 октября, в ходе телефонного разговора ситуацию в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из кризиса.

Глава российской дипломатии выразил озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения.

«Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Newstes, президенты России, США и Франции, как главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках которой осуществлялся процесс урегулирования карабахского конфликта, выступили 1 октября с совместным заявлением. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, говорится в тексте документа. «Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — указывалось в заявлении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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