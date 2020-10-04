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Инсайдер: «Мама Бузовой выжила Манукяна и заставила их расстаться»

Инсайдер: «Мама Бузовой выжила Манукяна и заставила их расстаться»

Мама популярнейшей певицы Оли Бузовой недавно отреагировала на расставание ее дочери и Давида Манукяна, заявив общественности, что парень никогда ей не нравился.


© Instagram / fkirkorov

«Я всегда говорила — мне не нравится ни один Олин молодой человек, начиная с 14 лет. Я думаю, что это нормально. У меня в принципе как у всех мам — мой ребенок самый лучший, а остальные хуже»,


— публично высказалась Ирина Бузова. Давид Манукян и Ольга Бузова

Однако, аноним, являющийся близким другом Ольги, решил прокомментировать заявление Бузовой старшей и заявил, что в ее реплике она использовала слишком «мягкие фразы» для того, чтобы объяснить свое отношение к происходящему. На самом деле, она выступила в роли агрессора, который «выживал Даву» с момента его знакомства с Олей.

Ольга Бузова и Давид Манукян

«Слишком порядочно она себя описала. Если хотите знать, то Бузова из-за нее до сих пор не замужем. Она вытравила всех ее парней и Давида в том числе. Постоянно его во всех грехах винила, хотя они оба в ссорах виноваты были. Могли бы сами разобраться без участия везде сующей нос мамочки»,

— негативно пояснил инсайдер.
© Instagram / Дава

Кажется, это многое объясняет… Возможно, Дава действительно не выдержал напора семьи Бузовых и решил, что больше не может мириться с давлением Ирины.

© Instagram / Ольга Бузова Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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