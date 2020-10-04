Из-за COVID, Карабаха и Трампа: доллару напророчили резкий рост

Лидия Мартынова

Главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман считает, что укрепления российской валюты в ближайшее время ожидать не стоит, об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

"Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив … проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики", – пояснил эксперт.

Среди внешних факторов, воздействующий на российскую валюту, аналитик также назвал заражение Трампа коронавирусом, что стало неожиданным поворотом событий в предвыборных гонках в США, считает эксперт.

Марк Гойхман уверен, это увеличивает шансы на победу Джо Байдена, что сможет негативно повлиять на курс рубля из-за большей приверженности демократов к политике санкций в отношении России.