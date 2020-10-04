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«Я не твоя дочь! Ты монстр!» — психически больная дочь Успенской унизила мать в Instagram

«Я не твоя дочь! Ты монстр!» — психически больная дочь Успенской унизила мать в Instagram

Любовь Успенская пережила много публичных скандалов с собственной дочерью Татьяной Плаксиной, что заставило ее пролить немало слез и заявить, что она прекращает борьбу с отдалившимся от нее ребенком и больше не будет участвовать в жизни 30-летней барышни. Однако, материнское сердце все еще надеется на понимание и возвращение Тани домой.


В одной из последних публикаций Любовь выложила свое фото в желтом платье и мило упомянула дочку.

«Надела платье дочки @pacha_tati. А у нас, оказывается одинаковый размер. Вот ведь везение?) И генетика хороша, и платьями можно обмениваться «,

— написала она под постом.

Но Плаксина, которая сама заявляла, что отказалась от ужасной матери, по-видимому, отслеживает каждую публикацию Успенской и не забывает опозорить звезду при каждом удобном случае.

«Я не твоя дочь, ты МОНСТЕР»,

— прокомментировала Татьяна снимок Любови.

Публика в комментариях с сожалением отнеслась к тому, что приходится терпеть певице от родного ребенка и сообщила, что у Плаксиной серьезные психические проблемы, «которые видны невооруженным взглядом«.

[media=https://www.instagram.com/p/CEiNIB5HBVB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Не платье нужно надевать ,а дочку спасать»

«Зашла на инстаграм Тани, она совсем поехала похоже, рисунки свои только психоделические выставляет, народ пугает. Это чем на накидаться, чтобы такое рисовать и писать матери оскорбления??»

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По материалам: popcake.tv

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