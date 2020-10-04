«Я не твоя дочь! Ты монстр!» — психически больная дочь Успенской унизила мать в Instagram
Любовь Успенская пережила много публичных скандалов с собственной дочерью Татьяной Плаксиной, что заставило ее пролить немало слез и заявить, что она прекращает борьбу с отдалившимся от нее ребенком и больше не будет участвовать в жизни 30-летней барышни. Однако, материнское сердце все еще надеется на понимание и возвращение Тани домой.
В одной из последних публикаций Любовь выложила свое фото в желтом платье и мило упомянула дочку.
«Надела платье дочки @pacha_tati. А у нас, оказывается одинаковый размер. Вот ведь везение?) И генетика хороша, и платьями можно обмениваться «,— написала она под постом.
Но Плаксина, которая сама заявляла, что отказалась от ужасной матери, по-видимому, отслеживает каждую публикацию Успенской и не забывает опозорить звезду при каждом удобном случае.
«Я не твоя дочь, ты МОНСТЕР»,— прокомментировала Татьяна снимок Любови.
Публика в комментариях с сожалением отнеслась к тому, что приходится терпеть певице от родного ребенка и сообщила, что у Плаксиной серьезные психические проблемы, «которые видны невооруженным взглядом«.
«Не платье нужно надевать ,а дочку спасать»
«Зашла на инстаграм Тани, она совсем поехала похоже, рисунки свои только психоделические выставляет, народ пугает. Это чем на накидаться, чтобы такое рисовать и писать матери оскорбления??»