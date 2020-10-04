Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться

Вадим Карасев

Оптимистичные люди не только счастливее пессимистов, но еще и продуктивнее. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как позитивные мысли влияют на наше биополе и как избавляться от отрицательных эмоций.

Многие люди задумываются над тем, почему не сбываются их желания. Скорее всего, причина в том, что эти мечты обросли негативными мыслями, словно прекрасный цветок, опутанный сорняками. У оптимистичных людей такой проблемы нет, поэтому их желания исполняются чаще. Это первая и самая главная причина того, почему полезно бороться с пессимизмом.

Почему быть позитивным полезно

Только мы сами решаем, как будет развиваться наша жизнь — по хорошему или плохому сценарию. Обычно те, кто утопает в пессимизме, сталкиваются с большими трудностями. К тому же, трудности эти преодолеваются ими с большим трудом.

Гораздо легче идти по жизни с позитивным настроем, потому что он формирует хорошие установки: «я все могу», «все хорошо», «я сам хозяин своей судьбы». Когда человек мыслит в негативном ключе, его постоянным спутником становятся отрицательные программы: «я неудачник», «я ничего не могу», «я не управляю своей жизнью».

Вторая причина, по которой оптимистом быть лучше, чем пессимистом, — сохранение энергии. В хорошем расположении духа человек не тратит силы, здоровье и энергию на бессмысленные переживания. Он знает, что любые трудности в конечном итоге приведут его к счастью. Больше сил означает больше шансов на победу в любом деле.

Согласно исследованиям ученых, люди с ярко выраженными оптимистическими чертами характера дольше живут и меньше болеют. У них зачастую также больше друзей и, соответственно, больше поддержки.

Как научиться быть позитивными

Мало кто знает, но это не на сто процентов врожденное качество. Во многих случаях это просто хорошая привычка, итог правильного воспитания. Поэтому каждый может стать чуточку оптимистичнее.

1. Больше улыбайтесь. Исследования ученых подтвердили, что люди, которые целенаправленно заставляют себя улыбаться, становятся гораздо счастливее со временем. Улыбаясь, мы посылаем сигнал в мозг о том, что нам хорошо. Это своего рода аффирмация, но без слов. Вы буквально заставляете свое тело чувствовать позитивную энергию. Чаще улыбаемся — получаем больше э удачи и хорошего настроения.

2. Используйте аффирмации и медитации. Этот пункт дополняет первый. Можно улыбаться время от времени и говорить вслух или про себя мотивирующие фразы: «я счастливый человек», «я притягиваю позитив, потому что излучаю его», «я магнит для удачи» и так далее. Чем чаще вы себе это повторяете, тем быстрее это становится реальностью. Негативные программы уходят, уступая место оптимизму. Медитация на избавление от страха и тревоги поможет закрепить успех и существенно продвинуться в поисках счастья в глубинах своей души.

3. Помните, что трудные моменты проходят. Что бы плохого в вашей жизни ни происходило, это не будет длиться вечно. В некоторых мировых культурах оптимизм и терпение являются взаимодополняющими понятиями. Научитесь смирению, и тогда вы научитесь быть позитивными всегда. Пессимисты винят во всем других, а оптимисты смотрят в первую очередь на себя, учатся на своих собственных ошибках и требовательны к себе, а не к окружающим.

4. Не общайтесь с токсичными людьми. Очень многое зависит от окружения. Если человек общается только с пессимистами, ему никогда не удастся стать оптимистом. Такие люди будут отравлять его ауру, поэтому отрицательные мысли, страхи и комплексы будут преобладать над всем остальным. Как бы это жестоко ни звучало, но исключить таких людей из своей жизни необходимо, потому что они якорем тянут нас за собой в свой мир, где мечты остаются несбыточными.

5. Любите себя и принимайте такими, какие вы есть. То, что можно изменить, нужно менять, а то, что изменению не подлежит, нужно полюбить. Никто не рождается идеальным. Позитивные и оптимистичные люди это прекрасно понимают, поэтому их уверенность непоколебима. Их не мучают комплексы — они просто знают о своих сильных и слабых сторонах.