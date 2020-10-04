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Как соль в быту важна

Как соль в быту важна

Все мы используем соль, как приправу, но немногие знают, что соль обладает множеством качеств, которые могут пригодиться вам в быту. В этой статье я расскажу вам о лайфхаках с солью. Читайте и запоминайте.

Соль прекрасно помогает избавиться от запахов, например, мы все часто готовим и на разделочной доске режем всё, что нам нужно, там бывает лук, бывает рыба. Избавиться от запаха лука и рыбы, наверное, самое сложное. В этом поможет нам соль и лимон. Насыпьте на разделочную доску соль, а затем потрите её лимоном. Используйте половинку лимона, чтобы было легче стереть запах.

Так как соль хорошо удаляет запахи, можно проделать такой лайфхак и с пахнущий обувью. То есть, также набираем соль в тканевый мешочек и оставляем его в обуви на ночь. Здесь будет достаточно одного раза, соль полностью впитает в себя запах.


Мало кто знает, но крупную соль часто применяют в косметических целях. Например, чтобы избавиться от перхоти, достаточно помыть голову крупной солью. Соль используется в качестве скраба, который удаляет ороговевшие частицы клеток. Нужно тщательно помыть голову и массажными движениями потереть кожу солью. Результат будет даже после первого применения.
Интересный факт, соль может вернуть яркий цвет вашим старым вещам. Для этого нужно замочить ваши вещи в солевом растворе на несколько часов или же добавить немного соли цикл стирки в стиральную машину. После высыхания вы будете приятно удивлены, ваши вещи будут выглядеть как новые.

Ещё один космический совет, оказывается, что с солью можно делать не только скраб волос, но и для всего тела. Особой популярностью пользуется скраб для губ. Для этого возьмите мелкую соль и потрите аккуратно ваши губы, но не очень долго, чтобы не прожечь. Соль удалить старую кожу и ваши губы будут яркие и сочные. Также соль может продлить жизнь вашей зубной щеткой. Для этого после каждого раза, как почистите зубы следует мыть щетку в солёной воде.

В наше время, без соли никуда. Она используется в приготовлении многих блюд, также используется для хранения некоторых продуктов. Я говорю про засолки или соления мяса, чтобы дольше оно хранилось. Также соль много используют в быту. Большой плюс, что соль стоит очень дешево и использовать её можно в разных целях. Пробовать советы с солью нужно, потому что это может быть именно то, что вы так давно искали. Ну а если у вас что-то не получится, то и расстраиваться не из-за чего, она очень дешевая.

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По материалам: planktons

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