Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут нас осенью

Вадим Карасев

Плутон — самое дальнее из всех ночных светил, которые принимают активное участие в формировании событий нашей жизни. 4 октября станет первым днем прямого движения планеты. Это значит, что в конце осени многих из нас ждут позитивные перемены.

Целых пять месяцев Плутон находился в состоянии ретроградного движения. Хоть эта планета и мала, а ее удаленность от Земли огромна, ее влияние и энергетику недооценивать нельзя. Астрологи рассказали, какие основные изменения могут ожидать нас в конце осени, а также насколько они позитивны.

Любовь и общение с 4 октября

Конец осени и начало зимы станет идеальным временем для новых знакомств. Плутон — планета, которая ведает общением между людьми. Когда он был ретрограден, то блокировал желание и возможности людей идти друг другу навстречу. Теперь же всё будет проще.

Люди, которые в начале осени или в конце лета много ругались или имели много разногласий, смогут наконец сойтись с другими во мнении, найти компромиссы. Конец осени — это время примирения, прощения, позитива. Даже самые тяжелые ссоры и конфликты забудутся. Плутон поможет преодолеть препятствия на пути тех, кто вместе уже много лет, и тех, кто только начал встречаться.

Планеты отвечает за коллективную энергию и единение, сближение. Это может сыграть негативную роль, ведь в мире до сих пор бушует коронавирус. В этом плане прямое движение планеты будет не самым приятным изменением.

Очень важно в конце осени сфокусироваться на встречах с родственниками. Нужно как можно больше времени проводить рядом с теми, кто дарит вам улыбки, позитив и счастье. Такие люди будут еще более полезными в период прямого движения Плутона.

Работа, бизнес и финансы в конце осени

Ретроградный Плутон блокировал умение людей находить компромиссы, поэтому в коллективе настанет приятное время. Группы людей смогут существенно повысить свою совокупную отдачу. Большие предприятия ждет медленный, но уверенный рост прибыли и продуктивности.

Большая удача ждет всех, кто работает в сфере услуг, постоянно общается с клиентами по телефону, вживую или в социальных сетях. Любое общение, построенное на взаимоуважении и доброте, обретет успех. Большой рост прибыли ожидает менеджеров по продажам, консультантов, бизнесменов.

Плутон в нормальном состоянии дает людям самое главное — уверенность в себе. Без нее очень сложно идти вверх по карьерной лестнице, продвигать свои идеи. Плутон будет готов ею с вами поделиться. Это значит, что наступает время, в которое не стоит бездействовать. Осталось лишь стать энергичнее и активнее, чтобы успеть сделать всё необходимое. Три полезных упражнения на каждый день помогут оставаться в тонусе.

Обстановка в мире

Плутон — планета, которая обладает очень мощной силой в отношении человечества в целом. Те проблемы, которые прослеживались в мире, начнут в октябре медленно сходить на нет. Это могут быть конфликты, политические и экономические неурядицы.

Это значит, что в интернете и по телевизору можно будет чаще услышать приятные новости. Мир станет лучше и безопаснее, пусть даже лишь на время.

Настроение и здоровье в конце осени и начале зимы

Настроение перед наступлением зимы у многих людей пойдет в гору. Удастся победить осеннюю апатию, причем намного быстрее, чем в прошлом году. Во многом стоит сказать спасибо победе над закрытостью и стремлением к уединению.

Также положительно на настроении людей скажется борьба со стереотипностью мышлением. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru полагают, что всем нам будет проще победить предрассудки.

Самые удачливые Знаки Зодиака в конце осени

«Любимчиками» Плутона являются Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Именно этим людям чаще других начнет улыбаться удача с 4 октября. Но это совсем не значит, что всем остальным не стоит рассчитывать на поддержку этой планеты.

Плутон не обойдет своим влиянием никого. Самое главное — не торопить события и не сетовать на судьбу за то, что она не предоставляет желаемое так быстро, как хотелось бы. Помните, что всему свое время и место.