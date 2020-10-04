Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут нас осенью

Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут нас осенью

Плутон — самое дальнее из всех ночных светил, которые принимают активное участие в формировании событий нашей жизни. 4 октября станет первым днем прямого движения планеты. Это значит, что в конце осени многих из нас ждут позитивные перемены.


Целых пять месяцев Плутон находился в состоянии ретроградного движения. Хоть эта планета и мала, а ее удаленность от Земли огромна, ее влияние и энергетику недооценивать нельзя. Астрологи рассказали, какие основные изменения могут ожидать нас в конце осени, а также насколько они позитивны.

Любовь и общение с 4 октября

Конец осени и начало зимы станет идеальным временем для новых знакомств. Плутон — планета, которая ведает общением между людьми. Когда он был ретрограден, то блокировал желание и возможности людей идти друг другу навстречу. Теперь же всё будет проще.

Люди, которые в начале осени или в конце лета много ругались или имели много разногласий, смогут наконец сойтись с другими во мнении, найти компромиссы. Конец осени — это время примирения, прощения, позитива. Даже самые тяжелые ссоры и конфликты забудутся. Плутон поможет преодолеть препятствия на пути тех, кто вместе уже много лет, и тех, кто только начал встречаться.

Планеты отвечает за коллективную энергию и единение, сближение. Это может сыграть негативную роль, ведь в мире до сих пор бушует коронавирус. В этом плане прямое движение планеты будет не самым приятным изменением.


Очень важно в конце осени сфокусироваться на встречах с родственниками. Нужно как можно больше времени проводить рядом с теми, кто дарит вам улыбки, позитив и счастье. Такие люди будут еще более полезными в период прямого движения Плутона.

Работа, бизнес и финансы в конце осени

Ретроградный Плутон блокировал умение людей находить компромиссы, поэтому в коллективе настанет приятное время. Группы людей смогут существенно повысить свою совокупную отдачу. Большие предприятия ждет медленный, но уверенный рост прибыли и продуктивности.

Большая удача ждет всех, кто работает в сфере услуг, постоянно общается с клиентами по телефону, вживую или в социальных сетях. Любое общение, построенное на взаимоуважении и доброте, обретет успех. Большой рост прибыли ожидает менеджеров по продажам, консультантов, бизнесменов.

Плутон в нормальном состоянии дает людям самое главное — уверенность в себе. Без нее очень сложно идти вверх по карьерной лестнице, продвигать свои идеи. Плутон будет готов ею с вами поделиться. Это значит, что наступает время, в которое не стоит бездействовать. Осталось лишь стать энергичнее и активнее, чтобы успеть сделать всё необходимое. Три полезных упражнения на каждый день помогут оставаться в тонусе.

Обстановка в мире


Плутон — планета, которая обладает очень мощной силой в отношении человечества в целом. Те проблемы, которые прослеживались в мире, начнут в октябре медленно сходить на нет. Это могут быть конфликты, политические и экономические неурядицы.

Это значит, что в интернете и по телевизору можно будет чаще услышать приятные новости. Мир станет лучше и безопаснее, пусть даже лишь на время.

Настроение и здоровье в конце осени и начале зимы

Настроение перед наступлением зимы у многих людей пойдет в гору. Удастся победить осеннюю апатию, причем намного быстрее, чем в прошлом году. Во многом стоит сказать спасибо победе над закрытостью и стремлением к уединению.

Также положительно на настроении людей скажется борьба со стереотипностью мышлением. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru полагают, что всем нам будет проще победить предрассудки.

Самые удачливые Знаки Зодиака в конце осени

«Любимчиками» Плутона являются Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Именно этим людям чаще других начнет улыбаться удача с 4 октября. Но это совсем не значит, что всем остальным не стоит рассчитывать на поддержку этой планеты.

Плутон не обойдет своим влиянием никого. Самое главное — не торопить события и не сетовать на судьбу за то, что она не предоставляет желаемое так быстро, как хотелось бы. Помните, что всему свое время и место.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Говорим о «Большой Турции», думаем о «Большом Иране» — интервью
Говорим о «Большой Турции», думаем о «Большом Иране» — интервью
Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут нас осенью
Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут
Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе
Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе
Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских
У группы Blackpink вышел дебютный альбом
У группы Blackpink вышел дебютный альбом
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Росстат рассказал о смертности в августе
Росстат рассказал о смертности в августе
Американцев выборы в Грузии волнуют больше своих — Бесо Барбакадзе
Американцев выборы в Грузии волнуют больше своих — Бесо Барбакадзе
На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов из России
На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов
В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке
В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают

Еще по теме

Ретроградный Плутон с 24 марта по 2 октября 2019 года: какие перемены ждут нас в карьере, любви, финансах
Начало ретроградного движения Нептуна 21 июня 2019 года
Плутон холоднее, чем должен быть
Начало ретроградного движения Меркурия 8 июля 2019 года: какие перемены произойдут в сфере финансов и работы