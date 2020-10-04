Кожа — хит сезона: как этот материал носят Юлия Снигирь, Татьяна Навка, Дарья Клюкина и другие наши звезды

Вадим Карасев

Несмотря на пандемию коронавируса, светский сезон этой осенью все-таки начался. Звезды снова стали выходить в свет, ну а мы снова получили возможность обсуждать их наряды. И, рассматривая репортажи с фестивалей, премьер и закрытых вечеринок, нельзя не заметить, что главным звездным трендом сезона стала кожаная одежда. Знаменитости выбирали такие наряды и на неформальные мероприятия, и на красные ковровые дорожки, носили этот материал и в Москве, и в субтропиках Сочи на "Кинотавре" — одним словом, ничто не останавливало их от следования самому горячему тренду этой осени. Не будем медлить и мы — в нашем материале разбираем на примере знаменитостей, как носить кожу в этом сезоне.

Для начала сразу оговоримся, что кожа остается весьма противоречивым трендом, ведь в случае натуральной кожи речь идет о материале животного происхождения. Однако стоит отметить, что и сама модная индустрия придерживается пока весьма лицемерной позиции по данному вопросу. Если натуральный мех в последние годы оказался под полнейшим запретом, и в коллекциях крупных и уважаемых брендов его больше не встретить, то вот натуральная кожа по-прежнему используется, и громогласных протестов этот факт будто и не вызывает. Использование кожи экзотических животных, которых убивают для этого специально, бесспорно осуждается, но вот кожа, остающаяся как побочный продукт в животноводстве и мясопереработке, расходится на фабрики. Не зря ли умерла корова, если ее мясо переработали, а шкуру выбросили (и загрязнили окружающую среду), и жаль ли ее больше, чем крокодила, — однозначного ответа на этот вопрос не найти даже в новой этике, поэтому ответить на него пока может каждый сам себе. Безусловно, оптимистичным выглядит тот факт, что сегодня, к счастью, есть альтернатива. Вещи из экокожи можно найти у многих брендов, а значит, повторить модный тренд можно так, что не пострадают ни коровы, ни крокодилы.

Кожаные жакеты, куртки и пальто

На холодный сезон верхняя одежда, конечно, самый оптимальный способ приобщиться к модным трендам. К счастью, кожа — идеальный материал для таких вещей. Можно выбрать легкий жакет, который сначала можно комбинировать с теплым свитером, а затем носить как пиджак уже под пуховиком или курткой, а можно сразу подготовиться к более прохладным дням и выбрать кожаное пальто на подкладке.

Как мы видим на примере наших звезд, кожаный жакет вещь весьма неприхотливая и вписывается практически в любой образ: тут и джинсы, и шелковые платья, и свободные брюки.

У наших звезд самой популярной моделью оказалась черная кожаная куртка или жакет в стиле 90-х, но можно смело пробовать и другие расцветки, например, актуальные в этом сезоне бежевые и молочные оттенки.





НюшаАлена ДолецкаяПолина АскериСветлана Устинова и Илья Стюарт





Дина Немцова





Дарья КлюкинаСаша НовиковаЕвгения Милова





Маша Федорова





Варвара Шмыкова

Кожаный total look

Следуя некоторым модным трендам, всегда стоит помнить правило, что лучше — меньше. Но в случае с кожей можно себя не сдерживать! Купить одну вещь: платье или комбинезон — или составить комплект из того же жакета и брюк — дело вкуса каждого.

Не стоит забывать и об еще одной ультрамодной вещи сезона — кожаной рубашке, как у Анны Чиповской, например. Кожаный total look хорош и сам по себе, но можно разбавить его контрастной деталью, например, ремнем в другом цвете, как у Виктории Исаковой.





Анна Чиповская и Дмитрий ЕндальцевЮлия СнигирьАлина КрюковаВиктория Исакова





Лина Дембикова

Кожаные брюки и юбки

Если вы ищете более универсальную и практичную вещь для своего гардероба, то, конечно, стоит обратить внимание на брюки или юбки. В первом случае стоит отдавать предпочтение прямому крою или чуть расклешенному фасону, ведь скинни все-таки из моды выходят. А вот в случае с юбкой возможны и эксперименты, как, например, у Катерины Шпицы на красной дорожке "Кинотавра".

Шорты — не самый очевидный выбор, когда речь заходит о вещах из кожи, ведь летом в них будет слишком жарко, ну а осенью придется сочетать их с колготками — дуэт, который у многих модных экспертов вызывает скептицизм. Но, в конце концов, нулевые возвращаются, а там и не такое носили.





Татьяна НавкаЮлианна КарауловаАнастасия ВинокурВиктория ИсаковаКатерина ШпицаИрина ГорбачеваАлександра Ревенко