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Максима Фадеева не узнали на старом снимке

Максима Фадеева не узнали на старом снимке
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram фотографию времен студенчества.

"Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР, — написал он.


Подписчики не сразу узнали его на групповом снимке.


"Где же вы на фото?" — спросила galinka11503.

"А вы в середине сверху??? —поинтересовалась kiki_2019_123456789. Фадеев ответил утвердительно.

"Худенький, красивый!", — добавила wchigvinceva.

# Россия
По материалам: ria.ru

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