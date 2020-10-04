Максима Фадеева не узнали на старом снимке
Сегодня, 13:50 Алексей Вольцев
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram фотографию времен студенчества.
"Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР, — написал он.
Подписчики не сразу узнали его на групповом снимке.
"Где же вы на фото?" — спросила galinka11503.
"А вы в середине сверху??? —поинтересовалась kiki_2019_123456789. Фадеев ответил утвердительно.
"Худенький, красивый!", — добавила wchigvinceva.
По материалам: ria.ru