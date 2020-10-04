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Маршрутка сбила трех пешеходов в Киеве — один сразу погиб

Маршрутка сбила трех пешеходов в Киеве — один сразу погиб

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве в воскресенье, 4 октября, произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Как сообщает Киев Оперативный в =AZVX6ucYnMg8zWEtXNMYqj-4P29RMntuOijhD1z7A4tXy68QLUMaWCptzy8WkRAyRZ-Gm4CYDrGxjwSywpqO_jd1IdniTsXF-xHarzmrLQRXmE7chx-iMS-7_Tn1Z4wZbOhxn-kGb4YpnPjtw0nQSjvA6EZz1U9e-RIK1CJXLR4-SEGXLR5FDN8EowWo6N6dni4&__tn__=%2CO%2CP-R]Facebook, пострадавшие переходили проспект Свободы на «зеленый» сигнал светофора, но водитель маршрутки не остановился и сбил трех человек.

Одна из женщин так и осталась под автобусом. Прибывшие на место происшествия медики помочь ей не смогли. Остальные пострадавшие были госпитализированы.

Чуть позже водитель маршрутки оправдался, мол, в автобусе отказали тормоза. Так ли это, выяснит следствие.

Опубликованы фото и видео с места инцидента.

Напомним, 11 сентября под Киевом маршрутка столкнулась с двумя грузовиками. Семеро пассажиров автобуса не выжили.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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