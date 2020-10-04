«Мы видимся только на праздниках»: Маме Ольги Бузовой не нравятся ее ухажёры

Анастасия Иванова

Вот уже почти месяц в сети ходят слухи, что Давид и Ольга Бузова испытывают трудности в отношениях: теледива удалила некоторые публикации с Манукяном, на мероприятиях появляются по отдельности, а недавно Дава заявил, что хочет «хочет пожить своей жизнью».

Сами артисты никак не комментируют свои отношения, а вот мама Ольги Бузовой решила развеять все слухи. Ирина Александровна призналась, что никогда не любила парней Бузовой.

«Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже»,

— сообщила мать.

А на счет Давида женщина ничего сказать не может, так как почти не знакома с возлюбленным Ольги. По ее словам, видятся они только на праздниках, «а там все белые и пушистые».

«Симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине»,

— добавила Ирина Александровна.

Напомним, слухи о разладе в отношениях появились, когда Дава записал грустное видео, в котором рассказал, что сейчас переживает один из самых сложных этапов в жизни.

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