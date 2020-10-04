На что обращать внимание при выборе хвойника для сада?

Алексей Вольцев

Современный дизайн приусадебного участка невозможно представить без разнообразных хвойных растений. Хвойники украшают участок весь год подряд своей сочной зеленью, но и требуют ухода. Чтобы удачно приобрести саженцы и получить по-настоящему декоративные растения, нужно научиться правильно их осматривать при покупке.

Главное – корневая система

В большинстве случаев хвойники продают с закрытыми корнями в контейнере или с комом земли вокруг корневища. Как правило, хвойные растения имеют сильно развитые, тонкие корни, поэтому важно убедиться, что они здоровы и без повреждений.

Надо постараться рассмотреть кончики корней – у здорового растения они будут иметь кремово-белый оттенок или красноватый. Ни в коем случае корешки не должны иметь черный цвет. Если растение в контейнере шаткое и сильно сыпучее, лучше его не покупать. Чтобы это проверить, необходимо мягко нажать на него и осмотреть побеги.

Если упаковка выглядит старой, сильно изношена наверняка, растение пытаются продать уже продолжительное время и его корневище может быть слабым или даже больным.





Не надо покупать взрослые саженцы

Если растение крупное, это не значит, что оно быстрее приживется и пойдет в рост. Наоборот, молодые саженцы намного лучше акклиматизируются на новом месте.

Если приобретается хвойник, который достигает с годами двух метров высоту, отлично, если саженец будет около 50 см в высоту.

Уже после двух-трех лет молодой саженец догонит другие взрослые растения на участке в росте, так как молодое растение меньше тратит сил на укоренение.

Не стоит покупать хвойники, у которых есть несколько основных побегов. Если у деревца несколько лидеров, высока вероятность, что ветви выломает ветер.

В то же время растения, которые имеют округлую форму, очень сильно разветвлены, но при этом и сбалансированы.

Насыщенность цвета хвои

Даже если приобретается хвойник с голубой или серой хвоей, ее цвет должен быть сочным, насыщенным, и ни в коем случае не блеклым. У хвоинок должен быть вид яркий и свежий, а никак не размытый.

Лучший момент для высадки хвойных растений – это начало и также середина осени. В это время солнце уже не так активно, а температура воздуха более низкая. Почва осенью насыщена влагой, а ведь это одно из главных условий, чтобы саженец быстрее прижился.