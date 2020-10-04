Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На что обращать внимание при выборе хвойника для сада?

На что обращать внимание при выборе хвойника для сада?

Современный дизайн приусадебного участка невозможно представить без разнообразных хвойных растений. Хвойники украшают участок весь год подряд своей сочной зеленью, но и требуют ухода. Чтобы удачно приобрести саженцы и получить по-настоящему декоративные растения, нужно научиться правильно их осматривать при покупке.

Главное – корневая система

В большинстве случаев хвойники продают с закрытыми корнями в контейнере или с комом земли вокруг корневища. Как правило, хвойные растения имеют сильно развитые, тонкие корни, поэтому важно убедиться, что они здоровы и без повреждений.

Надо постараться рассмотреть кончики корней – у здорового растения они будут иметь кремово-белый оттенок или красноватый. Ни в коем случае корешки не должны иметь черный цвет. Если растение в контейнере шаткое и сильно сыпучее, лучше его не покупать. Чтобы это проверить, необходимо мягко нажать на него и осмотреть побеги.

Если упаковка выглядит старой, сильно изношена наверняка, растение пытаются продать уже продолжительное время и его корневище может быть слабым или даже больным.


Не надо покупать взрослые саженцы

Если растение крупное, это не значит, что оно быстрее приживется и пойдет в рост. Наоборот, молодые саженцы намного лучше акклиматизируются на новом месте.

Если приобретается хвойник, который достигает с годами двух метров высоту, отлично, если саженец будет около 50 см в высоту.

Уже после двух-трех лет молодой саженец догонит другие взрослые растения на участке в росте, так как молодое растение меньше тратит сил на укоренение.

Не стоит покупать хвойники, у которых есть несколько основных побегов. Если у деревца несколько лидеров, высока вероятность, что ветви выломает ветер.

В то же время растения, которые имеют округлую форму, очень сильно разветвлены, но при этом и сбалансированы.

Насыщенность цвета хвои

Даже если приобретается хвойник с голубой или серой хвоей, ее цвет должен быть сочным, насыщенным, и ни в коем случае не блеклым. У хвоинок должен быть вид яркий и свежий, а никак не размытый.

Лучший момент для высадки хвойных растений – это начало и также середина осени. В это время солнце уже не так активно, а температура воздуха более низкая. Почва осенью насыщена влагой, а ведь это одно из главных условий, чтобы саженец быстрее прижился.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Названы самые добрые знаки зодиака
Названы самые добрые знаки зодиака
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
Появятся ли российские миротворцы в Карабахе: события ночи 4 октября
Появятся ли российские миротворцы в Карабахе: события ночи 4 октября
АРМИ предсказывают: «В 2021 BTS распадется»
АРМИ предсказывают: «В 2021 BTS распадется»
Почему BTS заставили Чонгука материться в «Savage Love»?
Почему BTS заставили Чонгука материться в «Savage Love»?
Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд
Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд
Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от Revolution Beauty
Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от
Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва отношений
Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая

Еще по теме

Оригинальное украшение сада – эффектный кампсис
Лилейники: посадка, уход, болезни и вредители
Ароматные растения для сада
Бадан – простые правила выращивания