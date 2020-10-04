NASA отправило на МКС "женский" туалет вдвое меньше российского

Вадим Карасев

Национальное аэрокосмическое управление США (NASA) отправило на МКС новый туалет. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

Грузовой корабль от компании Northrop Grumman стартовал 3 октября с летного комплекса Wallops в штате Вирджиния, груз должен прибыть на МКС 5 октября.

Как объяснили разработчики, новый титановый туалет, стоимость которого оценивается в $23 млн, вдвое меньше по размеру и массе, чем установленные на станции российские аналоги, а также тратит меньше энергии. Устройство сделали выше, изменили форму, длину и расположение воронки, и теперь оно лучше приспособлено под нужды женщин-астронавтов.

Более того, новый туалет способен одновременно всасывать и жидкие, и твердые отходы жизнедеятельности. В нем улучшена система всасывания, которая отправляет мочу на очистку и превращает в воду. Новый унитаз будет установлен в отдельной кабинке, схожей с земными общественными уборными. В скором времени количество астронавтов на станции увеличится, а также начнутся полеты туристов, что потребует больше туалетов.

В ноябре 2019 года на МКС возникла проблема с туалетами: американский сломался, а российский переполнился. Космонавты были вынуждены пользоваться санузлами на пристыкованных кораблях "Союз".

