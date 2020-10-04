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NASA отправило на МКС "женский" туалет вдвое меньше российского

NASA отправило на МКС "женский" туалет вдвое меньше российского

Национальное аэрокосмическое управление США (NASA) отправило на МКС новый туалет. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

Грузовой корабль от компании Northrop Grumman стартовал 3 октября с летного комплекса Wallops в штате Вирджиния, груз должен прибыть на МКС 5 октября.

Как объяснили разработчики, новый титановый туалет, стоимость которого оценивается в $23 млн, вдвое меньше по размеру и массе, чем установленные на станции российские аналоги, а также тратит меньше энергии. Устройство сделали выше, изменили форму, длину и расположение воронки, и теперь оно лучше приспособлено под нужды женщин-астронавтов.

Более того, новый туалет способен одновременно всасывать и жидкие, и твердые отходы жизнедеятельности. В нем улучшена система всасывания, которая отправляет мочу на очистку и превращает в воду. Новый унитаз будет установлен в отдельной кабинке, схожей с земными общественными уборными. В скором времени количество астронавтов на станции увеличится, а также начнутся полеты туристов, что потребует больше туалетов.

В ноябре 2019 года на МКС возникла проблема с туалетами: американский сломался, а российский переполнился. Космонавты были вынуждены пользоваться санузлами на пристыкованных кораблях "Союз".

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По материалам: uposters.ru

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