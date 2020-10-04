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Назло Козловскому! Ольга Зуева публикует эротические снимки

Назло Козловскому! Ольга Зуева публикует эротические снимки

На днях стало известно, что еще одна крепкая пара шоу-бизнеса распалась: Данила Козловский и Ольга Зуева, по слухам, уже полгода не живут вместе. Более того, недавно актер был замечен на отдыхе в Турции с Оксаной Акиньшиной. По словам очевидцев, у звезд был романтический ужин.


А сегодня стало известно, что Козловский выгнал Ольгу Зуеву из фильма «Карамора», где она должна была играть главную роль. Вместо нее приняли другую актрису Дарью Балабанову. Пока никто не знает, с чем связано такое решение.


Сама же Ольга не отчаивается. Девушка публикует в Instagram откровенные снимки.

Звезда фильма «Тренер» выложила фотографию, на которой позирует на улице со своей собакой Грушей. Глубокий вырез на платье знаменитости акцентирует внимание на ее груди.

Поклонники считают, что таким образом Зуева решила отомстить Козловскому.

«Чтобы видел кого потерял», «Она назло Козловскому такой секс выкладывает», «Хочу быть на месте этой собаки», «Зачем он променял ее на Оксану?», «Шикарная…Я про грудь»,

— выражают свое недопонимание пользователи сети.

А что думаешь ты?

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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