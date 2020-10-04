Назван финалист шоу «Голос 60+»: Дина Юдина возраст которой 91 год

Влада Некрасова

Победителем вокального шоу «Голос 60+» стала Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители. Об этом сообщается на странице проекта в «ВКонтакте», как сообщают Риа Новости.

«От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов!» – говорится в сообщении. Дине Юдиной 91 год, она живет в Санкт-Петербурге. На сайте проекта сообщается, что она решила участвовать в шоу,

чтобы «поднять всем тонус».

Финал шоу прошел в пятницу в эфире Первого канала. Доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели, сообщили в пресс-службе канала.

Наставниками третьего сезона шоу, помимо Гвердцители, были Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. Ведет проект Дмитрий Нагиев.





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