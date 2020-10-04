Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван финалист шоу «Голос 60+»: Дина Юдина возраст которой 91 год

Победителем вокального шоу «Голос 60+» стала Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители. Об этом сообщается на странице проекта в «ВКонтакте», как сообщают Риа Новости.

«От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов!» – говорится в сообщении. Дине Юдиной 91 год, она живет в Санкт-Петербурге. На сайте проекта сообщается, что она решила участвовать в шоу,
чтобы «поднять всем тонус».

Финал шоу прошел в пятницу в эфире Первого канала. Доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели, сообщили в пресс-службе канала.

Наставниками третьего сезона шоу, помимо Гвердцители, были Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. Ведет проект Дмитрий Нагиев.


Сообщение Назван финалист шоу «Голос 60+»: Дина Юдина возраст которой 91 год появились сначала на NICSTYLE.RU.

# Новости на сегодня / Астро
По материалам: nicstyle.ru

Последние новости

У группы Blackpink вышел дебютный альбом
У группы Blackpink вышел дебютный альбом
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Росстат рассказал о смертности в августе
Росстат рассказал о смертности в августе
Американцев выборы в Грузии волнуют больше своих — Бесо Барбакадзе
Американцев выборы в Грузии волнуют больше своих — Бесо Барбакадзе
На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов из России
На немецкую базу «Северного потока — 2» подходит целый флот судов
В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке
В Минприроды оценили ситуацию на Камчатке
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Путин встретится с ректором РАНХиГС
Путин встретится с ректором РАНХиГС
Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины
Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины
Netflix снимет сериал о похождениях Конана-варвара
Netflix снимет сериал о похождениях Конана-варвара
Миллионы, дети, пластические операции: как менялась жизнь звезд шоу "Семейство Кардашьян" за 14 лет его существования
Миллионы, дети, пластические операции: как менялась жизнь звезд шоу
Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима
Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают

Еще по теме

На "Первом канале" состоится финал шоу "Голос Дети"
Голос Дети 2016, 3 сезон, финал: победителем проекта стал Данил Плужников (видео)
"Голос. Дети", 3-й сезон: стали известны участники финала из команды Пелагеи
Голос 5 сезон финал (30 12 2016)