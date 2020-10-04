Назван "самый опасный предмет" для защиты от коронавируса
Сегодня, 16:00 Лидия Мартынова
Самым опасным предметом во время пандемии коронавируса является обычная маска, используемая неправильно, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева.
"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", — сказала она.
По материалам: ria.ru