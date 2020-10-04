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Назван "самый опасный предмет" для защиты от коронавируса

Назван "самый опасный предмет" для защиты от коронавируса
Самым опасным предметом во время пандемии коронавируса является обычная маска, используемая неправильно, заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева.

"У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", — сказала она.

# Россия
По материалам: ria.ru

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