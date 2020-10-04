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Названы самые добрые знаки зодиака

Названы самые добрые знаки зодиака
. Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд провела исследование и составила рейтинг знаков зодиака по степени их отношения к окружающим. Теперь известно, кто добр, а кто просто старается казаться милыми, сообщает Yourtango.

Оказалось, что добрее всех те, кто родился под знаком Рыб. Они не раздумывая остановят свою машину, чтобы подвезти кого-нибудь, спасут собаку, угостят кофе за свой счет и так далее. Люди ценят терпение Рыб и обычно обращаются к ним, чтоб рассказать о своих проблемах.

Девы готовы всем прийти на помощь. Они очень сообразительны и даже если сами не знают, как именно помочь, то знают, где найти ответ. На них можно положиться, они всегда готовы вас выслушать и при этом не думать о сотне других более важных для них вещей. Они воспримут и обдумают каждое ваше слово.


Весы настроены проявлять сочувствие, эмпатию и щедрость по отношению к окружающим. Они обязательно уступят место в метро, придержат дверь перед пожилым человеком и готовы к волонтерской работе. Ко всем, кто встречается им на жизненном пути, они относятся с уважением.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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