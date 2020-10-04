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«Не можем говорить о выписке»: последние данные о состоянии Дональда Трампа

«Не можем говорить о выписке»: последние данные о состоянии Дональда Трампа

На днях президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заразился коронавирусом и был доставлен в военный госпиталь в Мэрилэнде. По словам врача, состояние здоровья президента улучшается, медики довольны прогрессом. Однако в СМИ появилась и другая информация: его анализы «внушают большое беспокойство».


«Последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению»,


— заявляется в сети.

Сам врач также рассказывает, что пока не может указать сроки, когда американского лидера выпишут из госпиталя, хотя сам президент заявил о готовности покинуть медицинское учреждение уже сегодня. Он самостоятельно передвигается, температуры нет, но сохраняется усталость.  Легкая форма заболевания COVID-19 у Трампа подтверждается тем, что внутренние органы американского лидера функционируют нормально.

Сам Трамп решил развеять все слухи и вышел на связь с общественностью. У себя в Twitter президент рассказал о своем здоровье.

«Врачи, медсёстры и весь персонал Медицинского центра великого Уолтера Рида, а также все остальные из столь же невероятных учреждений, кто присоединился к ним, великолепны! За последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут огромный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо!» 

— написал Дональд Трамп. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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