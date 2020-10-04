«Не можем говорить о выписке»: последние данные о состоянии Дональда Трампа

Анастасия Иванова

На днях президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заразился коронавирусом и был доставлен в военный госпиталь в Мэрилэнде. По словам врача, состояние здоровья президента улучшается, медики довольны прогрессом. Однако в СМИ появилась и другая информация: его анализы «внушают большое беспокойство».

«Последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению»,

— заявляется в сети.

Сам врач также рассказывает, что пока не может указать сроки, когда американского лидера выпишут из госпиталя, хотя сам президент заявил о готовности покинуть медицинское учреждение уже сегодня. Он самостоятельно передвигается, температуры нет, но сохраняется усталость. Легкая форма заболевания COVID-19 у Трампа подтверждается тем, что внутренние органы американского лидера функционируют нормально.

Сам Трамп решил развеять все слухи и вышел на связь с общественностью. У себя в Twitter президент рассказал о своем здоровье.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

«Врачи, медсёстры и весь персонал Медицинского центра великого Уолтера Рида, а также все остальные из столь же невероятных учреждений, кто присоединился к ним, великолепны! За последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут огромный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо!»

— написал Дональд Трамп. Подпишись на нас в Яндекс Новости