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Неделя моды в Париже: Наталья Водянова на показе Paco Rabanne

Неделя моды в Париже: Наталья Водянова на показе Paco Rabanne

В Париже продолжается Неделя моды, и сегодня состоялся показ весенне-летней коллекции бренда Paco Rabanne, гостьей которого стала Наталья Водянова. Поддержать Жюльена Доссену, бывшего коллегу по работе в Balenciaga, пришел и Николя Гескьер.

Ситуация с коронавирусом во Франции остается тревожной, а потому эпидемиологическая обстановка оказывает влияние на ход Недели моды. Те показы, что проходят не в цифровом формате, стараются сделать максимально безопасными для зрителей.

Вот и Жюльен Доссена свою новую коллекцию презентовал на свежем воздухе — подиумом стала улица Коммин (сам дизайнер живет неподалеку). 


Во время изоляции мы все застряли дома, не имея возможности выйти на улицу. Я очень скучал по этому. Вы знаете, вы ведь всегда фантазируете о том, чего вам не хватает, — прокомментировал показ Доссена.

Заполучить вещи из коллекции модницы, впрочем, возможно захотят, не дожидаясь весенне-летнего сезона — блестящие наряды в золотых и серебристых оттенках представляют собой идеальный праздничный гардероб для периода зимних каникул. 


Вдохновляли дизайнера и образы обычных парижанок, которых он видел на улицах Маре. В коллекции были леопардовые платья, накинутые поверх джинсов, словно местная жительница выбежала в соседний магазин, и винтажные кружевные платья, словно найденные на блошином рынке.


 


Заметно, конечно, и влияние комфортного "домашнего" стиля, к которому все привыкли во время пандемии. В коллекции Paco Rabanne ему, впрочем, добавили ироничный штрих — платье из джерси, которое на самом деле выглядит очень расслабленным, покрыто блестками. Доссена явно призывает нас наряжаться, несмотря ни на что. 

Гости показа


Наталья Водянова



Николя Гескьер
Леони Ханне
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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