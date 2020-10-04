Опаздывали и не хотели учиться! Какими были BTS в школе

Влада Некрасова

До начала школьных каникул остается совсем чуть-чуть. Кажется, самое время обратиться к опыту других людей, например, к-поп айдолов. И узнать, кому учеба давалась легко, а кто переходили из класса в класс «со скрипом».

На телешоу The Tonight Show южнокорейская к-поп группа BTS рассказала о своих давно прошедших школьных днях и о том, какими они были тогда!

Школьные времена ребята вспоминают с улыбкой. Каждый вынес и усвоил собственные уроки. Но кто бы мог подумать, что музыканты были не пай-учениками? АРМИ не ожидали, что их кумиры опаздывали в школу, спали на уроках и не были отличниками.

«Я был вроде как ботаник и хотел учиться. И мне просто нравилось слушать рэп, например, Эминема и Наса, но я был просто хорошим учеником»,

— вспоминает RM.

А Чимин (Jimin) был прилежным учеником в отличии от Ви (V), который специально садился на задние парты, чтобы немного вздремнуть.

«Мы с Чимином вместе ходили в среднюю школу. Я всегда спал и опаздывал в школу, в то время как Чимин был прилежным учеником. Чимин всегда будил меня: «Тэхён, проснись!»

— сказал Тэхён. Подпишись на нас в Яндекс Новости