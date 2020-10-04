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Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах

Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, посетила 3 октября с экстренным визитом непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

«В рамках визита Мирзоян провел отдельную беседу со своим коллегой из Арцаха (Карабаха) Артуром Товмасяном, затем встреча продолжилась в расширенном составе», — говорится в сообщении пресс-службы армянского парламента.

Депутаты Армении и Карабаха обменялись информацией по «военной, политический и дипломатической ситуации, возникшей из-за турецко-азербайджанской агрессии».

Ранее лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.

В ночь на 3 октября армия Азербайджана начала новое наступление в Нагорном Карабахе. Наступающим частям удалось продвинуться по нескольким направлениям. Новому обстрелу подвергся Степанакерт.

Как сообщало ИА Newstes , после этого армянские силы перешли в контрнаступление, на одном из направлений атаку удалось отбить. По всему фронту продолжаются тяжелые бои.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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