Пашинян — Европе: Не остановите Турцию на Кавказе, ждите её у Вены
Если мировое сообщество даст неверную геополитическую оценку нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, то Европе следует «ждать Турцию возле Вены», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild, которое было опубликовано сегодня, 4 октября.
Отвечая на вопрос, какие действия следует предпринять Германии в текущей ситуации, Пашинян ответил:
По словам премьера, Анкара вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией, а турецкая армия напрямую вовлечена в конфликт.
Далее он указал на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, Ираке и Сирии.
Ранее между главой армянского правительства и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялось несколько телефонных бесед, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и высказались за необходимость незамедлительного прекращения огня.
Как сообщало ИА Newstes, Ангела Меркель ранее выступила за согласование сторонами вооружённого конфликта гуманитарной паузы для выноса тел погибших из зоны боевых действий в Карабахе. «Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября», — отметили в правительстве ФРГ.
Президенты России, США и Франции, как главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках которой осуществлялся процесс урегулирования карабахского конфликта, выступили 1 октября с совместным заявлением. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, говорится в тексте документа. «Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — указывалось в заявлении.
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.