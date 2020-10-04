Пашинян — Европе: Не остановите Турцию на Кавказе, ждите её у Вены

Лидия Мартынова

Если мировое сообщество даст неверную геополитическую оценку нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, то Европе следует «ждать Турцию возле Вены», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild, которое было опубликовано сегодня, 4 октября.

Отвечая на вопрос, какие действия следует предпринять Германии в текущей ситуации, Пашинян ответил:

«Ожидаю чёткой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены».

По словам премьера, Анкара вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией, а турецкая армия напрямую вовлечена в конфликт.

«Полагаю, через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян. Нагорный Карабах и Армения стали сейчас фронтом цивилизации. Армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем Южный Кавказ», — заявил Пашинян.

Далее он указал на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, Ираке и Сирии.

«Во-первых, как я уже говорил, Турция вербует и перевозит из Сирии террористов для борьбы с Арцахом (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.) и Арменией. Во-вторых, в этот процесс вовлечена турецкая армия. Это показывает империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление „турецкой империи“», — отметил собеседник Bild.

Ранее между главой армянского правительства и канцлером Германии Ангелой Меркель состоялось несколько телефонных бесед, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и высказались за необходимость незамедлительного прекращения огня.

Как сообщало ИА Newstes, Ангела Меркель ранее выступила за согласование сторонами вооружённого конфликта гуманитарной паузы для выноса тел погибших из зоны боевых действий в Карабахе.​​​​​​ «Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября», — отметили в правительстве ФРГ.

Президенты России, США и Франции, как главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках которой осуществлялся процесс урегулирования карабахского конфликта, выступили 1 октября с совместным заявлением. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, говорится в тексте документа. «Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — указывалось в заявлении.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.