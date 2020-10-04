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Первые кадры! Алла Пугачева на похоронах Александра Кальянова

Первые кадры! Алла Пугачева на похоронах Александра Кальянова

В возрасте 73 лет умер советский и российский музыкант и певец Александр Кальянов. Об этом сообщила певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram. Сегодня прошло прощание с артистом в храме Иоанна Предтечи на Хованском кладбище.


Попрощаться с Александром пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди звезд были замечены Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник с супругой и Диана Гурцкая.

Подруга Александра Алла Пугачева тоже приехала вместе с Максимом Галкиным к крематорию. Артисты возложили большой желтый букет.

«Я думаю, что Сашина жизнь удалась»,

— сказала она у гроба.

Отметим, что тело Кальянова было решено кремировать, а затем захоронить на одном из московских кладбищ.

Напомним, Александр долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил певец Юрий Лоза на своей странице в Facebook.

 «Последние три года он болел и мало с кем общался — видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее…»

— написал музыкант в социальной сети.

Соболезнуем всем близким и родным Александра!

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По материалам: popcake.tv

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