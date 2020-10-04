Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление со стороны Алексея Навального о намерении подать на него в суд за слова о работе оппозиционера с западными спецслужбами, порекомендовал перечитать то, что он ранее заявил о "берлинском пациенте".

Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его "отравлением" стоит президент РФ Владимир Путин. В четверг Песков, комментируя это интервью, заявил журналистам, что у России есть информация о работе сотрудников ЦРУ с "берлинским пациентом", которому не первый раз дают инструкции. Ранее в тот же день и председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "совершенно очевидно", что оппозиционер работает со спецслужбами и органами власти западных стран - по его словам, Навальный "работает в их интересах". ФБК Навального после этого в своем аккаунте в Twitter сообщил, что оппозиционер подает в суд на пресс-секретаря президента РФ и просит опубликовать доказательства и факты, указывающие на работу со специалистами ЦРУ.





"В ответ на ваш вопрос я просто порекомендую вам еще раз перечитать то, что я сказал вчера. Это является ответом на ваш вопрос", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о том, какова его реакция на заявление об иске Навального и можно ли ожидать встречного иска, если блогер действительно обратится в суд.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.