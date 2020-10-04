Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций

Анастасия Иванова

Встреча президента России Владимир Путин с лидерами фракций Госдумы готовится, о дате будет сообщено дополнительно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, такая встреча готовится. Действительно, это будет традиционная встреча, это же регулярное общение. Мы сообщим о времени дополнительно", - сказал он.

Ранее Песков не исключал, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.