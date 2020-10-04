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Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций

Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций
Встреча президента России Владимир Путин с лидерами фракций Госдумы готовится, о дате будет сообщено дополнительно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, такая встреча готовится. Действительно, это будет традиционная встреча, это же регулярное общение. Мы сообщим о времени дополнительно", - сказал он.

Ранее Песков не исключал, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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