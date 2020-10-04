Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций
Сегодня, 04:10 Анастасия Иванова
Встреча президента России Владимир Путин с лидерами фракций Госдумы готовится, о дате будет сообщено дополнительно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, такая встреча готовится. Действительно, это будет традиционная встреча, это же регулярное общение. Мы сообщим о времени дополнительно", - сказал он.
Ранее Песков не исключал, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.
По материалам: ria.ru