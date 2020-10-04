Плохие новости: заболевший Трамп обвалил нефть и рубль

Влада Некрасова

Рынок заливает

Нефть опять летит вниз — впервые с июня Brent котируется дешевле 39 долларов за баррель. Ситуацию расшатывали тревожные опасения второй волны коронавируса. А добил рынок Дональд Трамп, заразившийся ковидом за месяц до выборов. Вслед за мировыми биржами не устоял и рубль. Почему болезнь хозяина Белого дома настолько критична — в материале РИА Новости.

На торгах в четверг нефть сильно просела. В пятницу падение продолжилось. Одна из причин — коронавирусные тревоги по поводу второй волны сейчас на максимуме.





Статистика заражений в Европе приближается к весенним пикам. Не за горами новый раунд масштабных ограничений и карантинных мер. И это явно не способствует спросу на энергоносители. Между тем на рынок продолжают выливать дополнительные баррели.

Как сообщила в четверг "Транснефть", Россия в октябре планирует увеличить поставки на девять процентов — до 17,5 миллиона тонн. Саудовская Аравия в сентябре нарастила экспорт на полмиллиона баррелей в сутки — до 6,2 миллиона.

И поскольку ситуация со спросом лишь ухудшается, рынок нервничает, указывает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Вдобавок неожиданно вернулась Ливия и качает почти 300 тысяч баррелей в сутки (против августовских 80 тысяч). Большинство нефтяных месторождений и портов североафриканского государства были закрыты с января из-за военных действий. Однако в середине сентября Хафтар заявил о возобновлении добычи.