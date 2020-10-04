Почему BTS заставили Чонгука материться в «Savage Love»?

Анастасия Иванова

Ребята из BTS решили сделать коллаб со своими американскими коллегами и записали ремикс на трек «Savage Love» Джейсона Деруло (Jason Derulo). Стоит признать, новая версия песни «взорвала» все рейтинги и набрала уже больше 16 млн просмотров на официальном канале BANGTANTV всего лишь за два дня. Все бы ничего, но АРМИ требуют объяснений от своих кумиров, почему они заставили бэбика Чонгука (Jungkook) материться на английском языке? Айдолы всегда позиционировали себя хёнами и не допускали такого «разврата» со стороны Макнэ. Неужели зайчик вырос?

baby baby

jungkook jungkook pic.twitter.com/WzkLZYVmZg — Sweetiepie⁷ (@jeonss97) October 3, 2020

«Ой Гуки не ожидала я, что ты будешь петь про всякие такие дела, но мне нравится твоя распущенность!»

— шутят поклонники на форумах.

Увы, «Бантан» не дали официального объяснения, но, кажется, эта роль в треке досталась ему не зря. Согласитесь, Золотому Макнэ удалось вживить в песню больше эмоций, чем получилось у оригинального сингера.

jungkook and his cute habit of placing hearts everywhere🥺 pic.twitter.com/XWc4M5igYT — myrcka⁷ 🧚‍♂️ (@bffjeongguk) October 3, 2020

«Ууууу ну и позорище Чонгук! Как так можно было ай ноу ю донт гив ту факс… Лаллалал продолжай!»

jungkook looking out for tae while skating 🥺🥺 pic.twitter.com/59Hc6QLDfy — jungkook pics (@kookpics) October 3, 2020

— практически спел припев член армии.

Фаны, а вы что думаете? Испортил ли Чонги себе репутацию смелой строчкой из композиции или только добавил крутости своему образу?





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