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Погода станет дождливее: синоптики дали прогноз на вторую неделю октября

Погода станет дождливее: синоптики дали прогноз на вторую неделю октября

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После 4 октября и до середины следующей недели погода в Украине будет дождливой, но не везде. Как предупреждает Украинский гидрометцентр, в некоторых областях, особенно на востоке, наоборот — сухо, ветрено и большая опасность пожаров. Дожди с грозами пройдут в основном на западе. Там же ожидается сильный ветер с порывами 15−20 м/с.

4 октября небольшой дождь пройдет в Закарпатье. На юге и в центральных областях туман. Температура днем 19−24 градуса.

5 октября в западных областях дожди с грозами. Температура ночью 10−15°, на Левобережье до 5°, на юге до 17 градусов. Днем по всей Украине около 20°.

6 октября ночные температуры продолжат снижаться. Днем также станет прохладнее. Температуры выше 20 градусов ожидаются лишь в южном регионе, на западе грозы.

Когда ждать ночных заморозков, будет ли октябрь дождливым и придет ли второе бабье лето, «ФАКТЫ» расспросили специалистов Украинского гидрометцентра и народных синоптиков. Об этом в статье «Как поменяется погода в октябре: синоптики дали прогноз по Украине».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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