Появятся ли российские миротворцы в Карабахе: события ночи 4 октября

Влада Некрасова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. Отвечая на вопрос журналиста «Аль Джазиры», хотел ли бы он видеть их в регионе, Пашинян заявил, что это можно обсуждать не в рамках двустороннего диалога с Москвой, а в составе Минской группы ОБСЕ. Он напомнил, что Россия — сопредседатель этой группы.

Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков. Источник в правительстве Армении сообщил РБК, что введение миротворцев в непризнанную НКРпрактически невозможно. Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более он не согласится сейчас, сказал собеседник.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель провели второй за несколько дней телефонный разговор. Глава армянского правительства заявил об участии Турции, а также иностранных наемников в боях в Карабахе. «Пашинян представил информацию о ходе боевых действий. Он рассказал об участии турецких военнослужащих, а также о переброске наемников и боевиков из Турции в Азербайджан», — сообщила пресс-служба армянского правительства.

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, посетила 3 октября с экстренным визитом непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. «В рамках визита Мирзоян провел отдельную беседу со своим коллегой из Арцаха (Карабаха) Артуром Товмасяном, затем встреча продолжилась в расширенном составе», — говорится в сообщении пресс-службы армянского парламента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором поблагодарил его за поддержку в связи с последними событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта. «Ваши очень открытые и жесткие заявления еще раз показали, что Азербайджан не одинок в своем правом деле. Руководители соответствующих государственных структур, члены парламента и представители общественности Турции также выразители свое однозначное отношение к вопросу», — говорится в послании, опубликованном на сайте азербайджанского президента.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. «Боррель выразил серьезное беспокойство напряженностью в регионе. Он отметил, что ЕС заинтересован в деэскалации ситуации и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта», — сообщает МИД Азербайджана.

Президент США Дональд Трамп записал видео из госпиталя, в котором заявил, что «чувствует себя лучше» и ждет, когда медицинские показания позволяет ему продолжить капанию. «Я хорошо себя чувствую, и думаю, что у нас будет хороший результат. На протяжении нескольких последующих дней мы, вероятно, будем знать наверняка», — сказал Трамп.

Через 15 лет Украина может прекратить выплачивать пенсии гражданам, так как у государства не будет на это средств. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове. «Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам», — сказал премьер.