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Полицейский устроил пьяное смертельное ДТП в Броварах

Полицейский устроил пьяное смертельное ДТП в Броварах

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Броварах под Киевом Volkswagen полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси.

Инцидент произошел около 17:50.

Под колеса попали мать и дочь, но девочка выжила и была доставлена в больницу.

По словам очевидцев, которых цитирует =AZW9SktLXs15W3SVZmG4U13tzqNSvop5bFxSP5r9C8e7BfY_XmzO5CGrfqxW_sRIxfWqV-wU1lecBo5-DuuJKEcO_eX-RWUW-9rEdlwag-4MWt_KX83EibkVp_c849e5G5MQkANLEFqlDZi66aBziHNy-HrbSiCvVJh18kGyooS8F8i0M2km4SzQfDFp7iuL_To&__tn__=%2CO%2CP-R]dtp.kiev.ua, водитель Volkswagen вышел из авто и пытался сбежать, однако его задержали оперативно прибывшие на место полицейские.

На месте ДТП
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Жуткие детали ДТП

Виновника ДТП — участкового инспектора Деснянского управления полиции Киева — уже уволили из органов внутренних дел.

В полиции заверили, что будут способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии.

Напомним, ранее пьяное ДТП совершил муж спикера полиции Волыни. Мужчине уже избрали меру пресечения в виде 60-дневного ареста (с альтернативой залога).

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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