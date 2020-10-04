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Полномочия временных управляющих компаний могут утверждать автоматически

Полномочия временных управляющих компаний могут утверждать автоматически

Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений сможет считаться заключенным с момента назначения местными властями временной управляющей компании. На пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию планируется рассмотреть во втором чтении соответствующие поправки правительства в Жилищный кодекс.

Сегодня временную управляющую компанию в многоквартирных домах, жильцы которых не определились со способом управления или не выбрали управляющую организацию самостоятельно, могут назначить органы местного самоуправления на срок до одного года. Порядок принятия такого решения регулируется Правительством Российской Федерации.

Однако собственники помещений в многоквартирном доме, не определившие управляющую организацию, по разным причинам могут не заключить договор с назначенной им компанией. В связи с этим правительство предлагает считать такой договор заключённым с того дня, когда муниципалитет примет решение об определении управляющей организации.

При этом орган местного самоуправления должен будет письменно уведомить всех собственников квартир о принятии решения и об условиях договора управления этим домом в течение пяти рабочих дней. Данный подход предотвратит проблемы с содержанием дома и предоставлением коммунальных услуг, считают авторы инициативы.

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По материалам: pnp.ru

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