Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии

Вадим Карасев

Польша и Литва ответили отказом на предложение Белоруссии сократить число дипломатов в Минске.

2 октября польский и литовский послы были вызваны в МИД Белоруссии. Там им объявили о сокращении белорусского дипкорпуса в этих странах и отзыве послов для консультаций, предложив ответить зеркально для создания паритета.

"Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", — заявил спикер белорусского МИД Анатолий Глаз.

Однако Варшава и Вильнюс решили отказать Минску.

"Беларусь вызвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с главой МИД Литвы мы убеждены, что каналы связи должны быть сохранены, и на этом этапе мы не намерены отзывать наших послов для консультаций", — написал Twitter министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс подтвердил слова польского коллеги.

"Мы точно не намерены отзывать [посла] для консультаций и точно не будем ничего делать в вопросе сокращения персонала. Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения", — заявил дипломат.

2 октября ЕС утвердил санкции в отношении Белоруссии. Они введены против 40 официальных лиц, которые, по мнению европейской стороны, причастны к фальсификации выборов и нарушению прав человека во время протестов. Им запрещен въезд в страны ЕС, их счета в европейских банках заблокированы. При этом Александр Лукашенко в этот список не попал. Минск ответил встречными санкциями.