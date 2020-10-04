Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии

Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии

Польша и Литва ответили отказом на предложение Белоруссии сократить число дипломатов в Минске.

2 октября польский и литовский послы были вызваны в МИД Белоруссии. Там им объявили о сокращении белорусского дипкорпуса в этих странах и отзыве послов для консультаций, предложив ответить зеркально для создания паритета.

"Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", — заявил спикер белорусского МИД Анатолий Глаз.

Однако Варшава и Вильнюс решили отказать Минску.

"Беларусь вызвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с главой МИД Литвы мы убеждены, что каналы связи должны быть сохранены, и на этом этапе мы не намерены отзывать наших послов для консультаций", — написал Twitter министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс подтвердил слова польского коллеги.

"Мы точно не намерены отзывать [посла] для консультаций и точно не будем ничего делать в вопросе сокращения персонала. Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения", — заявил дипломат.

2 октября ЕС утвердил санкции в отношении Белоруссии. Они введены против 40 официальных лиц, которые, по мнению европейской стороны, причастны к фальсификации выборов и нарушению прав человека во время протестов. Им запрещен въезд в страны ЕС, их счета в европейских банках заблокированы. При этом Александр Лукашенко в этот список не попал. Минск ответил встречными санкциями.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Названы самые добрые знаки зодиака
Названы самые добрые знаки зодиака
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
Появятся ли российские миротворцы в Карабахе: события ночи 4 октября
Появятся ли российские миротворцы в Карабахе: события ночи 4 октября
АРМИ предсказывают: «В 2021 BTS распадется»
АРМИ предсказывают: «В 2021 BTS распадется»
Почему BTS заставили Чонгука материться в «Savage Love»?
Почему BTS заставили Чонгука материться в «Savage Love»?

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая

Еще по теме

Литва и Польша отказались отзывать своих послов из Белоруссии
В Литве отреагировали на увеличение скидки от РЖД для Белоруссии на транзит нефтепродуктов
Эксперт: Литва и Польша потеряли чувство меры в отношении Белоруссии
Бразилия отзывает на консультации послов из Венесуэлы, Эквадора и Боливии