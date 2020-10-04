Помирились? Ольга Бузова целуется с Давидом в социальных сетях

Влада Некрасова

Вчера стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период», где российские звезды показывали свои номера, в том числе и Ольга Бузова. Партнером певицы стал Дмитрий Соловьев. Несмотря на очень эмоциональный номер, жюри не поставили артистам высокие баллы. Своими переживаниями певица поделилась у себя в Instagram.

«Первый номер шоу «Ледниковый период» Это было очень важное… и наше первое выступление. Я так не волновалась уже давно… Так хотелось сделать все идеально, и получить сразу заветные 6.0 от всех судей… Вы же знаете, по своей натуре — я отличница, и мне очень сложно получать не высший балл!!! Но я понимаю, что у меня в шоу огромная конкуренция, и я готова идти к победе сквозь слезы и боль, свозь нервные срывы и травмы! Я не умею сдаваться, я не умею проигрывать, я боец, и если я решилась на столь сложный проект, то я ему отдаюсь полностью!»

— написала Ольга.

Поддержать Бузову в волнующий для нее день приехал ее возлюбленный Давид Манукян. Напомним, что некоторое время назад в сети появились слухи, что пара рассталась и испытывает трудности в общении. Но вчера на фоне этих заявлений певица продемонстрировала, что в их отношениях снова все хорошо.

Бузова выложила видео, где она целуется и обнимается с Давой, а в руках у нее шикарный букет цветов.

«Спасибо, любимый»,

— подписала публикацию певица.

Блогер поддержал любимую после выступления и показал, как сильно любит Ольгу. По словам Давида, легко получить высшие баллы за номер, если до этого артист умел кататься на коньках.

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