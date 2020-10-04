Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Помирились? Ольга Бузова целуется с Давидом в социальных сетях

Помирились? Ольга Бузова целуется с Давидом в социальных сетях

Вчера стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период», где российские звезды показывали свои номера, в том числе и Ольга Бузова. Партнером певицы стал Дмитрий Соловьев. Несмотря на очень эмоциональный номер, жюри не поставили артистам высокие баллы. Своими переживаниями певица поделилась у себя в Instagram.


«Первый номер шоу «Ледниковый период» Это было очень важное… и наше первое выступление. Я так не волновалась уже давно… Так хотелось сделать все идеально, и получить сразу заветные 6.0 от всех судей… Вы же знаете, по своей натуре — я отличница, и мне очень сложно получать не высший балл!!! Но я понимаю, что у меня в шоу огромная конкуренция, и я готова идти к победе сквозь слезы и боль, свозь нервные срывы и травмы! Я не умею сдаваться, я не умею проигрывать, я боец, и если я решилась на столь сложный проект, то я ему отдаюсь полностью!»


— написала Ольга.

Поддержать Бузову в волнующий для нее день приехал ее возлюбленный Давид Манукян. Напомним, что некоторое время назад в сети появились слухи, что пара рассталась и испытывает трудности в общении. Но вчера на фоне этих заявлений певица продемонстрировала, что в их отношениях снова все хорошо.

Бузова выложила видео, где она целуется и обнимается с Давой, а в руках у нее шикарный букет цветов.

 «Спасибо, любимый»,

— подписала публикацию певица.

Блогер поддержал любимую после выступления и показал, как сильно любит Ольгу. По словам Давида, легко получить высшие баллы за номер, если до этого артист умел кататься на коньках.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Пуховики, пальто и трикотаж: смотрим новые лукбуки и готовимся к холодам
Пуховики, пальто и трикотаж: смотрим новые лукбуки и готовимся к
Опаздывали и не хотели учиться! Какими были BTS в школе
Опаздывали и не хотели учиться! Какими были BTS в школе
Тэхён из BTS получил травму во время съемок
Тэхён из BTS получил травму во время съемок
6 мифов о счастье, которые медленно, но верно разрушают нашу жизнь
6 мифов о счастье, которые медленно, но верно разрушают нашу жизнь
Назван "самый опасный предмет" для защиты от коронавируса
Назван "самый опасный предмет" для защиты от коронавируса
Фанатка Эминема установила рекорд по числу татуировок со своим кумиром
Фанатка Эминема установила рекорд по числу татуировок со своим кумиром
Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара
Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара
В Краснодарском крае полицейский прострелил ногу нетрезвому гражданину
В Краснодарском крае полицейский прострелил ногу нетрезвому гражданину
В Госдуме рассказали о рекомендациях депутатам не посещать другие страны
В Госдуме рассказали о рекомендациях депутатам не посещать другие
Плохие новости: заболевший Трамп обвалил нефть и рубль
Плохие новости: заболевший Трамп обвалил нефть и рубль
В Вильнюсе откроют мемориал «лесному брату» Раманаускасу-Ванагасу
В Вильнюсе откроют мемориал «лесному брату» Раманаускасу-Ванагасу
Максима Фадеева не узнали на старом снимке
Максима Фадеева не узнали на старом снимке

Топ на сегодня

Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Беспрецедентно. Пашинян назвал конечную цель нового конфликта в Карабахе
Беспрецедентно. Пашинян назвал конечную цель нового конфликта в
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии

Еще по теме

Ольга Бузова призналась, что многие люди отвернулись от неё
Ольга Бузова расплакалась в эфире программы «Очень Караочен»
Ольга Бузова: Дмитрий Тарасов забрал мой Mersedes
Ольга Бузова назвала детский танец сексуальным