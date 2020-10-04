Позывные первого советского спутника услышал весь мир

Лидия Мартынова

63 года назад, 4 октября 1957 года, на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.

Спутник, который стал первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. На 315 секунде после старта ИСЗ отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

В СССР над созданием первого искусственного спутника Земли во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым работали ученые Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов и другие.