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Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?

Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?

Все доллары «Бантан» сосчитать невозможно!


Знаете ли вы, сколько зарабатывают мемберы Bangtan Boys? Ходят слухи, что эти «золотые» мальчики являются одними из самых богатых людей на планете, но правда ли это?


Несмотря на то, что парни из бэнда являются невероятными скромниками и не кичатся богатством, все знают, что в их заначках лежат кругленькие суммы. Стоит ли говорить о том, что каждый из BTS может позволить себе беспрепятственно купить дорогой автомобиль или престижную недвижимость в центре Сеула? (К слову, на жилье в Корее запредельные цены!)

«BTS как бренд стоит более 3,8 миллиарда долларов!»

— публикуют информацию в сети аналитики.

Джей-Хоупа (J-Hope) неофициально прозвали самым богатым членом группы. Давайте разберемся, почему?

По оценкам специалистов, чистая прибыль Джея составляет 12 млн долларов, что выше на 4 млн долларов всех остальных мемберов бэнда BTS. Хотя все семеро получают равную оплату за свои проекты, связанные с группой, сольный микстейп Хосока «Hope World» доминировал в чартах по всему миру, а альбом занял 38 место в списке Billboard 200.

«Никогда не видел столько денег даже на картинках в интернете»,

— поражается поклонник высокому доходу зайчика Хоупа.

Можем сказать, что прозвище айдол получил заслуженно!

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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