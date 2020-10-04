Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?

Алексей Вольцев

Все доллары «Бантан» сосчитать невозможно!

Знаете ли вы, сколько зарабатывают мемберы Bangtan Boys? Ходят слухи, что эти «золотые» мальчики являются одними из самых богатых людей на планете, но правда ли это?

two sides of jung hoseok pic.twitter.com/eiN0kqvMc4 — hourly jhope (@hourlyhobi) October 3, 2020

Несмотря на то, что парни из бэнда являются невероятными скромниками и не кичатся богатством, все знают, что в их заначках лежат кругленькие суммы. Стоит ли говорить о том, что каждый из BTS может позволить себе беспрепятственно купить дорогой автомобиль или престижную недвижимость в центре Сеула? (К слову, на жилье в Корее запредельные цены!)

🐿: *Sits next to Jimin* 🐿: *Tells Jimin to hug him* 🐥: *Hugs Hobi* 🐿: *(◠‿◠)* pic.twitter.com/cC3HcQBT2j — andrea ♡s bts⁷ (BE) (@blackxagustd) October 3, 2020

«BTS как бренд стоит более 3,8 миллиарда долларов!»

— публикуют информацию в сети аналитики.

Джей-Хоупа (J-Hope) неофициально прозвали самым богатым членом группы. Давайте разберемся, почему?

in conclusion, everybody has a crush on jung hoseok pic.twitter.com/2zWBX6mJgJ — ᴮᴱ Relatable J-hope (@relatablejhope) October 2, 2020

По оценкам специалистов, чистая прибыль Джея составляет 12 млн долларов, что выше на 4 млн долларов всех остальных мемберов бэнда BTS. Хотя все семеро получают равную оплату за свои проекты, связанные с группой, сольный микстейп Хосока «Hope World» доминировал в чартах по всему миру, а альбом занял 38 место в списке Billboard 200.

remember when someone told hoseok they can't focus on studying, and only think about him and he just- 😭😭 pic.twitter.com/gfH4CBqsTO — cherry⁷ (@chucklesbts) October 3, 2020

«Никогда не видел столько денег даже на картинках в интернете»,

— поражается поклонник высокому доходу зайчика Хоупа.

Можем сказать, что прозвище айдол получил заслуженно!

Does J-Hope needs anything today? A water bottle? A pen? my kidney? pic.twitter.com/DQbeFV0fT4 — nour ♘ (@bemycastieln) October 4, 2020

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